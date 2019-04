Štartuje roadshow, podujatia majú pomôcť zvýšiť účasť v eurovoľbách

Na snímke zľava Dionýz Hochel poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ladislav Miko počas tlačovej konferencie o štarte roadshow pod názvom Tentoraz idem voliť - doma EÚ v Bratislave 23. apríla 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Zvýšiť účasť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ako aj zvýšiť povedomie o Európskej únii majú pomôcť informačné podujatia, ktoré štartujú v piatok 26. apríla. V rámci roadshowsa budú podujatia konať v 17 mestách na Slovensku. Ide o spoločný projekt Kancelárie EP a Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.uviedol poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel.Kampaň chcú zamerať na dve oblasti voličov, ktorí podľa Hochela. Ide o mladých vo veku od 18 do 24 rokov, druhou skupinou sú živnostníci a podnikatelia.Hochel doplnil, že roadshow je úzko spojená s iniciatívou EP Tentoraz idem voliť, do ktorej sa doteraz zaregistrovalo 8000 občanov Slovenska a viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí šíria tému EÚ v rámci svojej komunite.doplnil Hochel.Na podujatiach budú diskutovať zástupcovia z Kancelárie EP a ďalších európskych inštitúcií. Na programe stretnutí sú aj diskusie so zástupcami jednotlivých samospráv. "dodal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Ladislav Miko s tým, že chcú ukázať, ako môže byť každodenný život ovplyvnený európskou spoluprácou.Podujatia v okresných mestách budú podľa Mika začínať netradičnou aktivitou.uviedol s tým, že na každom podujatí tiež vystúpia miestne kultúrne či hudobné skupiny.Kampaň k eurovoľbám je podľa Hochela apolitická a nestranícka. Náklady na roadshow sú za EP vo výške 25.000 eur, Zastúpenie EK na Slovensku na ňu vyhradilo 65.000 eur. Roadshow sa začína v piatok 26. apríla v Martine. Ďalej zástupcovia navštívia Liptovský Mikuláš, Bardejov, Prešov, Michalovce, Košice, Bratislavu, Trnavu, Žilinu, Nové Mesto nad Váhom, Banskú Bystricu, Spišskú Novú Ves, Nové Zámky, Nitru, Detvu, Trenčín a Krupinu.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.