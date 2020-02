Rakúsko pre nákazu koronavírusu výrazne sprísni režim na hraniciach s Talianskom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko sa v pondelok rozhodlo, že výrazne sprísni režim na hraniciach s Talianskom a bude na nich zastavovať ľudí, u ktorých je podozrenie na prítomnosť koronavírusu. Ide najmä o hraničný priechod cez Brennerský priesmyk, keďže ten leží neďaleko severotalianskych oblastí, v ktorých prepukla nákaza.Taliansko cez víkend hlásilo už 229 nakazených a šesť úmrtí. Ako v pondelok po rokovaní akčného tímu rakúskej vlády na boj proti koronavírusu oznámil rakúsky kancelár Sebastian Kurz, v prípade, že sa objaví podozrenie na koronavírus u konkrétnych ľudí smerujúcich do krajiny z Talianska, pohraničiari ich "okamžite zastavia, tak, ako sa to stalo aj včera večer".Kurz hovoril o zastavení vlaku z talianskych Benátok do nemeckého Mníchova, ktorý v nedeľu večer zastavili ešte na talianskej strane hraníc, pretože medzi približne 300 cestujúcimi boli aj dvaja s podozrením na koronavírus. Až keď testy po dvoch hodinách podozrenie nepotvrdili, vlak mohol pokračovať ďalej.Prepuknutie nákazy na severe Talianska začal cez víkend politicky zneužívať bývalý taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý ho dal do súvislosti s migráciou."Vláda koronavírus podcenila. Je nezodpovedné povoľovať príchod migrantov z Afriky, kde bol tento vírus potvrdený," vyhlásil Salvini, pre ktorého je odpor proti migrácii hlavnou politickou témou. Skutočnosť je pritom taká, že v Afrike je doteraz len jeden potvrdený prípad nákazy koronavírusom, konkrétne v Egypte, a úmrtie žiadne.