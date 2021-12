Rakúsko predĺžilo lockdown, obchody budú musieť skrátiť otváracie hodiny

Rakúsku

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Celoštátny lockdown predĺžili v súlade s očakávaniami do 11. decembra. Platí od 22. novembra v snahe zabrzdiť prudký rast počtu infekcií koronavírusom.V rámci pokračujúceho lockdownu nastala jedna významná zmena. Základné obchody, ktoré doteraz mohli byť otvorené do 21:00, musia od štvrtka 2. decembra zatvoriť najneskôr o 19:00.Počas lockdownu môžu ľudia opustiť svoje domovy iba v nevyhnutných prípadoch, ako je nákup potravín alebo návšteva lekára. Školy zostali otvorené, ale vláda všetkých rodičov požiadala, aby svoje deti nechali doma, ak je to možné.Lockdown vzaviedli po tom, ako priemerný denný počet úmrtí na ochorenie COVID-19 v krajine v priebehu uplynulých týždňov narástol na niekoľkonásobne vyššie čísla a niektoré nemocnice varovali, že ich oddelenia intenzívnej starostlivosti sú takmer zaplnené.tiež nedávno oznámilo, že od 1. februára bude v krajine povinné očkovanie proti koronavírusu. Vláda uviedla, že ľuďom, ktorí sa nedajú zaočkovať, hrozia pokuty.Počas prvých desiatich dní lockdownu zaznamenali pokles sedemdňovej incidencie. V utorok to bolo 894,2 prípadu na 100-tisíc obyvateľov, kým v deň začiatku lockdownu bola incidencia viac ako 1100 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.Ďalšie kroky po 11. decembri budú závisieť od vývoja situácie, no ako uviedli niektorí vládni predstavitelia, lockdown by mohol naďalej pokračovať pre nezaočkovanú časť populácie.