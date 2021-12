Výkon jednodňových operácií a COVID-19. Kedy zákrok neodkladať?

Povinná prestávka, ale nie pre akútnych pacientov

Rodinná klinika, ktorá vypomáhala veľkým nemocniciam

Infúzny vitamín C - Buďte pripravení na boj s pandémiou a vírusmi



mozog



srdce



očná šošovka



obličky



kosti



krv



pečeň



svaly





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) -Komplexný a individuálny prístup predstavuje najideálnejší spôsob, ako vyriešiť hocijaký zdravotný problém. Práve touto cestou sa uberá i Klinika jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre v Bratislave pod vedením ORL lekárky MUDr. Renáty Kučerovej a jej partnerská klinika Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši.Klinika jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre začínala pôvodne ako krčná ambulancia a v snahe vyjsť v ústrety svojim pacientom a zabezpečiť im v prípade potreby čo najskôr termín operácie svoju pôsobnosť rozvinuli i na jednodňovú chirurgiu. To znamená operačné výkony, ktoré nevyžadujú dlhodobú hospitalizáciu. Pacient je prijatý na chirurgické riešenie v deň zákroku a v ten istý deň poobede prípadne večer je prepustený domov.V priestoroch kliniky jednodňovej zdravotnej starostlivosti Centrum Kramáre v Bratislave a Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši je poskytovaná zdravotná starostlivosť okrem iného v odbore ušno-nosno-krčné pre deti i dospelých a tiež chirurgické výkony v odbore otorinolaryngológia ( ušno-nosno-krčné) a chirurgia hlavy.Mnohé operácie, ktoré sa tu realizujú, sú v niektorých prípadoch výrazným posunom v živote tých, ktorí trpia zdravotnými komplikáciami. Dokážu zlepšiť dýchanie alergikom, uľaviť od problémov našim najmenším a odstrániť ohnisko nákazy v prípade nutného výberu nosohltanových či krčných mandlí. V druhom prípade sa to týka najmä dospelých. Ďalej sa tu realizuju úkony, ktoré riešia urologické komplikácie malých chlapcov, problémy s hlasivkami a zachrípnutím a mnoho ďalších. Boli tieto operácie však možné počas pandémie, kedy akoby zastal čas?"My sme viac menej jedna z kliník, ktoré fungovali stále a nikdy sme nezavreli. Jedine počas prvej vlny, kedy sme mali povinnú pauzu. Ale pre akútnych pacientov sme tu boli a vyšetrovali sme ich. Robili sme tiež, a aj robíme PCR testy a antigénové testy, ale nevykonávame ich štandardne pre všetkých pacientov. Viac menej kompletne všetkému, čomu sa dá, sa venujeme aj teraz. Dokonca by som povedala, keďže bohužiaľ vo väčších nemocniciach sa musia transformovať na covidových pacientov a covidové oddelenia a veľa oddelení v rámci nemocníc nefunguje tak akoby malo, tak sa snažíme do istej miery suplovať výkony, ktoré mali byť realizované na týchto pracoviskách," hovorí hlavná lekárka Kliniky Jednodňovej chirurgie Centrum Kramáre, ktorá zamestnáva vysokokvalifikovaný tím nielen ORL lekárov, ale aj iných špecialistov. " Akékoľvek akútne zápalové stavy spôsobené či už zväčšenou nosohltanovou mandľou, alebo inými komplikáciami najmä v prípade našich najmenších pacientov, je potrebné riešiť čím skôr a neodkladať ich," dodáva ORL lekárka.Pandémia COVID – 19 priniesla aj nové zdravotné komplikácie, ktoré treba riešiť. "Čoraz častejšie k nám prichádzajú pacienti, ktorí sa sťažujú na poruchu čuchu, horšie dýchanie. Veľa z nich prekonalo Covid – 19 a zhoršil sa im stav sliznice nosa. Tieto problémy potom riešime operačnými zákrokmi," vysvetľuje MUDr. Kučerová.Podobne fungovala počas pandémie, a aj stále funguje, tiež partnerská klinika Pinium Family Clinic v Liptovskom Mikuláši. Komplexnú zdravotnú starostlivosť, moderné vybavenie, individuálny prístup a vysoko profesionálny tím zdravotníckeho personálu nájdete tak aj v tomto kúte Slovenska. "Keďže máme v Liptovskom Mikuláši k dispozícii väčšiu budovu, postupne plánujeme zriadiť až trinásť ambulancií. V súčasnosti tu môžete nájsť ušno-nosovo-krčnú ambulanciu pre deti a dospelých, chirurgickú a ortopedickú ambulanciu, všeobecného lekára, internú ambulanciu a špičkových odborníkov v oblasti plastickej a estetickej chirurgie," hovorí hlavná lekárka zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa tak okrem zdravia postará aj o zlepšenie vášho vzhľadu.Vitamín C je pre naše telo veľmi vzácny. Asi každý pozná jeho úlohu, ktorú zohráva pri posilnení našej imunity. Okrem toho plní dôležité úlohy napríklad v nasledujúcich orgánoch:Väčšina zvierat si dokáže vytvárať vitamín C vo veľkých množstvách, no ľudia počas evolúcie o túto schopnosť prišli, preto je nutné zabezpečiť jeho prísun. Napríklad infúznym podaním . Takáto forma užívania vitamínu C má niekoľko výhod, ako napríklad priamy účinok, rýchlu biologickú dostupnosť, vysokú terapeutickú dávku a je aplikovaný bez stabilizátorov a konzervačných látok.Viac informácií získate na https://piniumclinic.sk/ alebo na http://www.centrumkramare.sk/ Informačý servis