Rakúsko schválilo zákaz kontroverznej chemickej látky glyfosát

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 2. júla (TASR) - Rakúsko v utorok ako prvá krajina v Európskej únii schválilo zákaz používania spornej chemickej látky glyfosát, ktorá slúži najmä ako prostriedok na ničenie buriny. Informovali o tom svetové agentúry.Za návrh zákona, ktorý predložila Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ), hlasovala väčšina poslancov parlamentu; proti bola Rakúska ľudová strana (ÖVP) bývalého kancelára Sebastiana Kurza. Tá argumentovala tým, že toto rozhodnutie poškodí pestovateľov, ktorí túto chemikáliu nevyužívajú nevhodným spôsobom.Tento zákaz môže byť, ako píše DPA, v rozpore s európskym právom, keďže členské krajiny EÚ v novembri 2017 schválili používanie tejto látky až do roku 2022. Po roku 2022 požaduje Európsky parlament absolútny zákaz používania tejto látky.Európska komisia môže vzniesť námietku voči rozhodnutiu rakúskych poslancov do troch mesiacov.Glyfosát uviedla na trh ako herbicíd firma Monsanto - dcérska spoločnosť farmaceutickej spoločnosti Bayer. Je to najpoužívanejší prostriedok proti burine v EÚ a na svete - s jeho používaním sú však spájané obavy, že môže byť nebezpečný pre zdravie ľudí. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označuje túto látku za pravdepodobne karcinogénnu. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska chemická agentúra (ECHA), o ktorých posudky sa opiera Európska komisia, však považujú glyfosát za neškodný.