Rakúsko sprísňuje opatrenia, nezaočkovaní sa do reštaurácie nedostanú

Epidemická situácia sa zhoršuje

Rekordný prírastok prípadov

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré nie sú zaočkované proti ochoreniu COVID-19 a ani ho neprekonali, nebudú môcť v Rakúsku vstúpiť do reštaurácií, hotelov, kaderníckych salónov ani sa zúčastniť na podujatiach s viac ako 25 účastníkmi. Reštrikcie sú súčasťou nových pravidiel, ktoré začnú platiť od pondelka. Opatrenia predstavil rakúsky kancelár Alexander Schallenberg po rokovaniach s krajinskými lídrami.Dosiaľ mohli ľudia chodiť do reštaurácií, hotelov a ďalších zariadení, ak boli zaočkovaní, zotavili sa z ochorenia alebo sa preukázali negatívnym testom. Epidemická situácia v krajine sa však zhoršuje, narastá počet prípadov nákazy a zapĺňajú sa jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach.Vláda plánuje zaviesť počas prvých štyroch týždňov prechodné obdobie, aby povzbudila neočkovaných ľudí k vakcinácii. Počas tohto obdobia bude môcť ktokoľvek, kto dostal jednu dávku vakcíny a má platný negatívny výsledok PCR testu, navštevovať podujatia a vstupovať do určených zariadení. Po štyroch týždňoch to budú mať povolené len plne zaočkované osoby alebo ľudia, ktorí sa zotavili z COVID-19.Hlavné miesto Viedeň už podobné obmedzenia oznámilo skôr počas týždňa.Rakúsko v sobotu oznámilo rekordný prírastok prípadov - 9 923. Za posledných sedem dní miera nákazy vzrástla z 317,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov na 522,4 prípadu na 100-tisíc obyvateľov.Ak sa situácia ešte viac zhorší, neočkovaní ľudia môžu čeliť ďalším reštrikciám. Schallenberg minulý mesiac avizoval, že ak sa jednotky intenzívnej starostlivosti zaplnia na jednu tretinu celkovej kapacity, vláda zavedie lockdownové reštrikcie pre neočkovaných.V súčasnosti dostalo jednu dávku vakcíny 66,7 percenta rakúskej populácie a plne zaočkovaných je 64,5 percenta obyvateľov. Vláda tento týždeň oznámila, že všetci dospelí obyvatelia majú nárok na posilňujúcu dávku vakcíny, ak už prešlo od ich poslednej dávky šesť mesiacov. Schallenberg opakovane vyzýva neočkovaných Rakúšanov, aby sa nechali zaočkovať, pričom hovorí, že je to ich „morálna povinnosť“.