Rakúsko sprísňuje opatrenia proti COVID-19 a zavádza lockdown pre nezaočkovaných

12.11.2021 - Rakúsko zavádza lockdown pre neočkovaných ľudí vo dvoch spolkových krajinách, ktoré sú najviac zasiahnuté šírením koronavírusu.V spolkových krajinách Horné Rakúsko a Salzbursko budú od pondelka smieť osoby, ktoré nie sú zaočkované proti koronavírusu, opustiť svoje domovy len pre konkrétne nevyhnutné dôvody, ako napríklad pre nákup potravín alebo návštevu lekára.Podobné opatrenia by pritom mohli začať platiť aj celonárodne. Kancelár Alexander Schallenberg v piatok oznámil, že sa v tejto súvislosti v nedeľu stretne s regionálnymi lídrami a plánuje schváliť lockdown pre neočkovaných naprieč krajinou.Od pondelka už v Rakúsku platia pravidlá, ktoré zakazujú neočkovaným ľuďom vstup do reštaurácií, hotelov alebo na podujatia s viac ako 25 účastníkmi.Minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein v piatok zase oznámil, že vláda zavedie požiadavku na očkovanie pre ľudí pracujúcich v zdravotníctve. Kedy to začne platiť, minister nespresnil.Rakúsko čelí v ostatných týždňoch znepokojujúcemu rastúcemu trendu infekcií. Úrady tam v piatok oznámili prírastok 11 798 nových prípadov ochorenia COVID-19. Sedemdňová incidencia prípadov v Rakúsku je 760,6 na 100-tisíc obyvateľov.Kancelár aj minister zdravotníctva poukázali na to, že prísnejšie opatrenia sú nutné, aby sa predišlo zahlteniu nemocníc. V súčasnosti je s COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti 437 pacientov.Vláda plánovala zaviesť lockdown pre neočkovaných, keď počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti dosiahne 600. Schallenberg sa v piatok vyjadril, že počty rastú rýchlejšie, ako očakávali, a tak „nie je rozumné čakať“, kým krajina oficiálne prekoná danú hranicu.Rakúsko má jednu z najnižších mier vakcinácie v západnej Európe. Plne zaočkovaných proti COVID-19 je 65 percent obyvateľov krajiny, zatiaľ čo aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 67,8 percenta.