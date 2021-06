Rakúsko údajne zablokovalo sprísnenie sankcií proti Lukašenkovmu režimu

Stúpili na brzdu

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia občianskej spoločnosti v Bielorusku so znepokojením reagujú na medializované informácie, podľa ktorých Rakúsko zablokovalo sprísnenie finančných sankcií Európskej únie proti režimu v Minsku.„Teraz to vyzerá tak, že Rakúsko kladie obchodné záujmy nad ľudské práva,“ uviedol pre agentúru APA bývalý bieloruský minister kultúry Pavel Latuška.Spravodajský portál Politico vo štvrtok informoval, že predstavitelia Rakúska na zasadnutí relevantnej pracovnej skupiny EÚ venovanej otázke sprísnenia finančných sankcií proti Bielorusku „stúpili na brzdu“.Portál sa odvolával na nemenované diplomatické zdroje. Skutočnosť, že Viedeň zablokovala časť finančných sankcií Latuškovi podľa jeho slov potvrdili bruselské zdroje.„Sankcie sú pre nás jednou z posledných šancí ako zastaviť vlnu represií a dosiahnuť prepustenie politických väzňov,“ uviedol Latuška, ktorý žije vo varšavskom exile.Sankcie zamerané na finančný sektor podľa neho zohrávajú kľúčovú úlohu. Ak by malo Rakúsko oslabiť pozíciu EÚ a spôsobiť rozkol v jej vnútri, znamenalo by to veľmi vážnu ranu pre Bielorusov, ktorí dúfajú v demokraciu, dodal predstaviteľ bieloruskej opozície.Aj pri doterajších diskusiách bol postoj Rakúska k sankciám pomerne mierny, čo môže súvisieť s aktivitami rakúskych koncernov v Bielorusku, tvrdí Latuška.Poukázal pritom na významné aktivity, ktoré má v Bielorusku banková skupina Raiffeisen Bank International, telekomunikačný operátor A1 Telekom Austria Group, koncern Kapsch, ktorý sa špecializuje na systémy cestného mýta alebo drevársky podnik Kronospan. Firmy pôsobia v oblastiach, kde bez kontaktov s úradmi autoritárskeho režimu nemôžu rozvíjať svoje podnikanie, upozornil Latuška.Rakúske ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok pre agentúru APA uviedlo, že Viedeň sa zasadzuje za vyvážené a cielené sankcie. Na nových opatreniach proti podporovateľom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka sa podľa vyhlásenia v stredu dohodli zástupcovia členských štátov. Ministri zahraničných vecí európskej dvadsaťsedmičky by ich mali formálne potvrdiť v pondelok.Po prezidentských voľbách vlani v auguste, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov triumfoval Lukašenko nad opozičnou kandidátkou Sviatlanou Cichanovskou, vypukli v krajine masové demonštrácie. Domáci aj zahraniční kritici Lukašenkovho režimu považujú výsledky za zmanipulované. Proti účastníkom demonštrácií úrady tvrdo zasahujú a viac ako 35-tisíc ľudí doteraz zatkli.