Rakúsko uvoľnilo opatrenia pre pendlerov, na prekročenie hraníc vám postačí týždňový test

Pustia vás aj bez testu

Karanténa zostáva v platnosti

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko od pondelka 3. mája uvoľňuje opatrenia pre pendlerov zo Slovenska. Tí sa po novom nebudú musieť preukazovať negatívnym PCR alebo antigénovým testom starším ako 72 hodín. Stačiť bude negatívny test, ktorý nie je starší ako sedem dní. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Interval povinnej registrácie (Pre-Travel-Clearance) sa nemení, stačí sa zaregistrovať raz za 28 dní alebo pri zmene údajov zadávaných pri registrácii. Ak bol PCR alebo antigénový test urobený mimo Rakúska, je potrebné k nemu predložiť aj osvedčenie v anglickom alebo nemeckom jazyku.Rezort diplomacie preto odporúča dať si výsledok testu potvrdiť priamo na vzory tlačív, ktoré sú k dispozícii na webe ministerstva.„Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území zabezpečiť do 24 hodín. Uvedené platí aj pre pendlerov, ktorí bývajú na území Rakúska a pracujú na Slovensku,“ uvádza MZVEZ SR.Naďalej pre všetkých cestujúcich do Rakúska platí povinná registrácia pred vstupom do krajiny. Pri registrácii je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, dátum vstupu, dátum odchodu, krajinu, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska. Výnimkou je tranzit cez územie Rakúska, ktorý nepodlieha ani online registrácii.Povinná desaťdňová karanténa ostáva naďalej v platnosti pre takmer všetky krajiny vrátane Slovenska. Možno ju ukončiť negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu najskôr v piaty deň po vstupe do krajiny. Výnimky majú pendleri pracujúci v 24-hodinových turnusoch, sezónni pracovníci a osoby, ktoré do Rakúska vstupujú z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov s jednou sprevádzajúcou osobou.