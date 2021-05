Sociálna poisťovňa predĺžila poberanie nemocenského, musíte však splniť tri základné podmienky

Lekár musí určiť aj dĺžku predĺženia

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa od 1. mája 2021 predĺži práceneschopným poistencom poberanie dávky nemocenské. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok.Ako informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková , o predĺženie treba požiadať, pričom posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdia splnenie podmienok a určia dĺžku predĺženej výplaty dávky. Poistenec má splniť tri podmienky. Jeho dočasná pracovná neschopnosť musí trvať a dôvodom na jej trvanie po uplynutí podporného obdobia je sťažený prístup k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou.Po tretie, je predpoklad, že nebude mať po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou.O predĺženie poberania nemocenského môže poistenec požiadať pobočku Sociálnej poisťovne od 1. mája. Poistenec zasiela žiadosť príslušnej pobočke buď mailom, poštou alebo ju prinesie osobne. Po podaní žiadosti posudkový lekár posúdi splnenie podmienok, a to po predchádzajúcom vykonaní kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu u ošetrujúceho lekára.Ak posudkový lekár podporné obdobie na výplatu nemocenského predĺži, musí určiť aj presnú dĺžku predĺženia. Podporné obdobie možno predĺžiť aj opakovane, avšak v úhrne najdlhšie o jeden rok.Pobočka o výplate nemocenského počas predĺženého podporného obdobia nebude vydávať rozhodnutie, dávku iba vyplatí. Predpokladom vyplatenia nemocenského bude predloženie Preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti poistencom, ktorý mu vystaví ošetrujúci lekár.Počas predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského nie je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne poistená osoba povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.Predĺžením podporného obdobia na výplatu nemocenskej dávky pomôže Sociálna poisťovňa tým poistencom, ktorí mali počas krízovej situácie od 12. marca 2020 sťažený prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie u nich odložili napríklad operačné zákroky či odborné vyšetrenia.