Rakúsko uvoľňuje niektoré opatrenia, po Veľkej noci povolí otvorenie menších obchodov

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko po Veľkej noci povolí otvorenie menších obchodov vrátane stavebnín alebo záhradníctiev. Uvoľnenie opatrení prijatých v boji proti koronavírusu sa zatiaľ týka prevádzok s rozlohou do 400 štvorcových metrov.Po zasadnutí vlády to oznámil v pondelok kancelár Sebastian Kurz. Od začiatku mája sa počíta s postupným otváraním celého maloobchodu. Činnosť by mohli čoskoro obnoviť napríklad kaderníctva.V platnosti zatiaľ zostávajú obmedzenia pohybu, v rámci ktorých môžu ľudia do supermarketov len s rúškami na tvárach. Od tohto pondelka sa povinné zakrytie tváre rozširuje aj na prostriedky verejnej dopravy. Naďalej platí aj zákaz verejných podujatí.S výnimkami, akou je napríklad predaj cez okienko, zostávajú predbežne zatvorené reštaurácie, hotely a tiež školy. Maturitné a záverečné učňovské skúšky sa však majú pri dodržaní potrebných bezpečnostných opatrení uskutočniť v štandardných termínoch, informuje agentúra APA.