Smer-SD napadne „špicľovací“ zákon na ústavnom súde, môžu byť porušované ľudské práva

Rozhodnutie českého ústavného súdu

Cieľ je identifikovať a nie sledovať

6.4.2020 - Poslanci Smeru - sociálna demokracia (Smer-SD) zajtra 7. apríla podajú návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR o zákone, ktorý umožňuje štátu získavať údaje od mobilných operátorov o občanoch nakazených koronavírusom.Povedal to v pondelok predseda Smeru-SD Robert Fico. Poslanci Smeru-SD zároveň ústavný súd žiadajú, aby okamžite pozastavil účinnosť tohto zákona.Ak tak neurobí, žiadajú, aby sa ich podanie prednostne vybavilo, lebo môžu byť hrubým spôsobom porušované ľudské práva.„Namietame protiústavnosť tohto špicľovacieho zákona,“ vyhlásil v pondelok Fico. Citoval z rozhodnutia českého ústavného súdu. Ten podľa Fica uviedol, že z údajov o užívateľoch, adresátoch, presných časoch, dátumoch, miestach, formách telekomunikačných spojení bez ohľadu na obsah možno v ich kombinácii zostaviť detailné informácie o spoločenskej alebo politickej príslušnosti. Rovnako aj o osobných záľubách, sklonoch alebo slabostiach jednotlivých osôb až po sexualitu.„Z uvedených údajov možno až s 90-percentnou istotou vyvodiť, s kým, ako často a dokonca, v ktorých hodinách sa daný jednotlivec stýka, kto sú jeho najbližší známi, kamaráti či kolegovia z práce, alebo aké aktivity a v akých hodinách tento človek vykonáva,“ uviedol Fico s tým, že takýto obraz o človeku bude možné urobiť na základe informácií, ktoré môže zbierať Úrad verejného zdravotníctva SR.Podľa neho je zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 prísnejší v porovnaní so zločincami, kedy o ich monitorovaní musí rozhodnúť súd. „Tu nerozhoduje žiadny súd,“ poznamenal šéf Smeru-SD.Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ( Za ľudí ) pred časom uviedla, že cieľom je identifikovať chorých a ochrániť potencionálne nakazených, nie sledovať ľudí.Ako informovalo oddelenie komunikácie vicepremiérky Remišovej, operátori call centra budú telefonicky kontaktovať už infikované osoby, na základe ich súhlasu použijú lokalizačné dáta od mobilných operátorov a pomôžu im spomenúť si, kde sa vo vymedzenom časovom úseku pohybovali, a s kým sa stretli.Vytvorí sa tak zoznam potencionálne infikovaných osôb, ktorý bude poskytnutý Úradu verejného zdravotníctva SR. Tieto osoby budú následne prednostne testované.