Rakúsko uvoľňuje opatrenia, ale Viedeň sa aj naďalej bude riadiť prísnejšími pravidlami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 - Viedeň bude v boji proti pandémii koronavírusu naďalej uplatňovať prísnejší kurz než zvyšok krajiny. Primátor rakúskej metropoly Michael Ludwig vo štvrtok oznámil, že vstupovať do reštaurácií budú môcť iba ľudia s potvrdením o očkovaní proti koronavírusu alebo nedávnom prekonaní ochorenia COVID-19.Odôvodnil to tým, že nosenie ochranných rúšok je v gastronomických zariadeniach problematickejšie než na iných miestach.V ostatných oblastiach bude Viedeň nasledovať spolkovú vládu. Zatváracia hodina reštaurácií sa s účinnosťou od soboty 5. februára posunie z 22. hodiny na polnoc. V obchodoch odpadá povinnosť preukazovať sa dokladom o očkovaní alebo nedávnom prekonaní ochorenia.Spoločenské podujatia bude môcť navštevovať 50 namiesto súčasných 25 osôb s pridelenými miestami na sedenie. Od 12. februára budú môcť v obchodoch, ktoré ponúkajú tovar nad rámec základných životných potrieb, nakupovať aj nezaočkovaní ľudia. Povinnosť nosiť v obchodoch respirátory zostáva.Vo všetkých ostatných spolkových krajinách Rakúska bude od 19. februára možné vstupovať do reštaurácií a kaviarní aj s platným negatívnym testom na koronavírus bez potvrdenia o očkovaní alebo uzdravení.