SaS zvolá okrúhly stôl k téme odluky cirkví od štátu, poukázala na ich zle nastavené financovanie (video)

aktualizované 3. februára 2022, 15:37



Odluku cirkví požaduje väčšina Slovákov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Foltin oslovil ministerku kultúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.2.2022 (Webnoviny.sk) -Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce na utorok 15. februára zvolať okrúhly stôl za účasti politických strán a všetkých cirkví, ktorý by sa venoval odluke cirkví od štátu. Stranu k tomu vedie skutočnosť, že hoci je podľa výsledkov sčítania veriacich menej, financie dostávajú v nezmenenej výške.Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal poslanec Národnej rady SR (NR SR) Miroslav Žiak a poslanec a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Foltin (obaja SaS). Strana túto tému ťahá už niekoľko rokov. Podľa strany Sloboda a Solidarita nie je súčasný model financovania cirkví dobre nastavený.Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je súčasný model financovania cirkví, ktorý nastavila niekdajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) v roku 2019, dobre nastavený.„Za niekoľko desaťročí by cirkvi nemali žiadnych nasledovníkov, ale financie by im rástli. Okrúhly stôl môže zblížiť všetky pohľady na túto tému, ak sa nebude viesť v emočnej, ale vo faktografickej rovine,“ povedal Žiak.Doplnil, že odluku cirkví si neželajú len ateisti, ale aj veriaci či kňazi, ktorí, ak si odluku cirkví priamo neželajú, sú za spresnenie pravidiel jej financovania. Opiera sa aj o prieskum z roku 2020, v ktorom sa takmer 77 percent ľudí vyjadrilo, že odmietajú cirkvám prispievať na ich chod. Žiak by bol rád, keby sa na rokovaní zúčastnili aj zástupcovia Kresťanskej únie.„Veríme, že spoločne dôjdeme k nejakému konsenzu tak, aby sme posunuli cirkev do 21. storočia,“ konštatoval.Foltin pripomenul, že otázka odluky cirkví od štátu patrí dlhodobo k témam SaS najmä z pohľadu slobody daňovníkov, teda tých, ktorí „aktivity cirkví nevyužívajú, odmietajú a nemusia finančne prispievať na ich chod“.„Je dôležité, aby bola vyvinutá ideologická a náboženská neutralita štátu. Chcel by som požiadať ministerku kultúry, aby sa touto tematikou začala zaoberať,“ dodal.Žiak pripomenul, že takzvané Vatikánske zmluvy, ktoré financovanie cirkví na Slovensku riešia, nie sú výhodné.