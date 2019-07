Rakúsko zatiaľ nevydá do USA ukrajinského oligarchu Firtaša

Dmytro Firtaš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 16. júla (TASR) - Ukrajinský oligarcha Dmytro Firtaš žijúci v Rakúsku nebude nateraz vydaný na trestné stíhanie do Spojených štátov. Viedenský sudca totiž oznámil, že k jeho vydaniu môže dôjsť až po tom, ako sa uzavrie najnovšie podanie Firtašových obhajcov, ktorí požiadali o obnovenie konania. Informovala o tom v utorok agentúra APA.Hovorkyňa viedenského súdu Christina Salzbornová uviedla, že Firtašovi obhajcovia predložili, napísala agentúra AP.Firtašovo vydanie do USA je teda pozastavené napriek tomu, že ho svojím júnovým rozsudkom umožnil rakúsky najvyšší súd a neskôr tento krok schválil aj rakúsky minister spravodlivosti Clemens Jabloner.Päťdesiatštyriročný Firtaš mal obchodné kontakty s Paulom Manafortom, bývalým šéfom volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, a je podozrivý z korupcie, ktorej sa mal dopustiť v Indii v rokoch 2006 - 2010. Indických politikov mal podplatiť sumou 18,5 milióna dolárov a získať tak licencie na projekt ťažby titánia v indickom štáte Andhrapradéš. Firtaš tieto obvinenia odmietol.Ukrajinského oligarchu pôvodne zadržali v jeho kancelárii vo Viedni ešte v roku 2014, a to na základe žiadosti Spojených štátov o vydanie na trestné stíhanie. O rok neskôr ho na kauciu 125 miliónov eur prepustili na slobodu.Firtaš bol najdôležitejším podporovateľom bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča. Po masových protestoch v Kyjeve v roku 2013 ušiel do Ruska.