Rakúsko zatvorí dva hraničné priechody so Slovenskom, prijíma opatrenia pre slintačku a krívačku

Rakúsko pre slintačku a krívačku od soboty 5. apríla uzatvorí 23 hraničných priechodov. Informoval o tom portál NaZahori.sk a priblížil, že ide o dva hraničné priechody so Slovenskom a 21 Maďarskom. Vyplynulo to z nariadenia rakúskeho Federálneho ministerstva vnútra (BMI).Dočasné uzávery predstavujú podľa BMI menej personálne náročné opatrenie, než je tomu u hraničných kontrol na otvorených hraničných priechodoch. V nariadení sa uvádza, že uzavretie týchto hraničných priechodov je v záujme zachovania verejného pokoja, poriadku a bezpečnosti.Na Slovensku budú uzatvorené hraničné priechody

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hraničný priechod Lanžhot (D2) - Brodské

Polícia zároveň upozorňuje všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov, že hraničný priechod Hohenau – Moravský Svätý Ján bude od polnoci uzavretý. Rovnako ako v prípadoch vyššie, ide o rozhodnutie rakúskej strany s cieľom zabrániť šíreniu slintačky a krívačky do rakúskych pohraničných okresov.Priechod bude uzavretý od 00:00 5.apríla až do dovolania. Informovala o tom trnavská krajská polícia, ktorá zároveň žiada o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície.Podľa krajskej polície je hraničný priechod s Českou republikou Lanžhot (D2) - Brodské prejazdný pre všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, vrátane tých, ktoré prepravujú alebo sú určené na prepravu zvierat, živočíšnych produktov, vedľajších živočíšnych produktov, získaných produktov alebo krmiva pre hospodárske zvieratá.Ostatné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony majú k dispozícii na vjazd do krajiny aj bývalý hraničný priechod Holíč (I/51) – Hodonín. Hraničný priechod Skalica - Sudoměřice je určený len pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony. „Na všetkých bývalých priechodoch treba počítať s kontrolami, prípadnou dezinfekciou vozidla alebo inými obmedzeniami,“ informuje polícia.Na hraničnom priechode s Českou republikou na diaľnici D2 sa v súčasnosti tvoria niekoľkokilometrové kolóny nákladných áut, ktoré musia prechádzať kontrolou. Osobné autá prechádzajú bez obmedzení.