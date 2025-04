Tesco si za kampaň o menštruačnej chudobe odnieslo cenu HERMES, jej symbolom sa stali postrihané šaty

Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu

4.4.2025 (SITA.sk) - Tesco si za kampaň upozorňujúcu na menštruačnú chudobu odnieslo cenu HERMES v kategórii Kreatívne marketingové kampane. Reťazec bodoval aj v ďalších kategóriách ocenenia . Získal tretie miesto v Cene verejnosti a rovnakú priečku obsadil aj v Cene Median.Na Slovensku je HERMES jedinou súťažou, ktorá oceňuje firmy a inštitúcie za ich komunikáciu so zákazníkom či klientom. Symbolom netradičnej osvetovej kampane Tesca o menštruačnej chudobe sa stali postrihané šaty."Veľmi nás teší, že kampaň si získala pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkov z oblasti komunikácie, marketingu a stakeholderov, a to aj vďaka prestížnemu oceneniu HERMES – Komunikátor roka. Tým sa dôležitý odkaz kampane dostane k čo najviac ľuďom, ktorí môžu prispieť k reálnej zmene. Aj preto sme radi, že naša kampaň podnietila vznik platformy Iniciatíva za dôstojnú menštruáciu, ktorá už má desiatky členov naprieč Slovenskom. Spoločne tak môžeme hľadať riešenia aj pomôcť dievčatám a ženám v náročných životných situáciách," uviedla riaditeľka komunikácie Tesco na Slovensku Katarína Pšenáková. Iniciatíve za dôstojnú menštruáciu sú neformálne združení aktéri súkromného, verejného a mimovládneho sektora, ktorí sa angažujú v problematike menštruačnej chudoby na Slovensku. Zapojiť sa možno prihlásením cez webstránku iniciatívy menstruacnachudoba.sk.Ku kampani patrili i výsledky exkluzívneho prieskumu o menštruačnej chudobe, ktorý pre Tesco vykonala agentúra NMS v máji 2024 na vzorke 1 500 žien. Tie ukázali, že 44 percent žien na Slovensku sa niekedy v živote stretlo s menštruačnou chudobou.V čase realizácie prieskumu menštruačnú chudobu zažívalo 16 percent respondentiek a pre dve percentá ide o pravidelný problém. Častejšie postihuje ženy s nižšími príjmami a samoživiteľky."Menštruačná chudoba má množstvo foriem – od neschopnosti kúpiť si potrebné množstvo dámskych hygienických potrieb až po jej krajnú podobu, a to hľadanie náhrad menštruačných potrieb, ako sú kusy látky, vreckovky či toaletný papier. Aj preto Tesco v spolupráci s agentúrou Istropolitana Ogilvy upozornilo na problém menštruačnej chudoby symbolom postrihaných šiat so sloganom Odstrihli by ste si kus oblečenia?" priblížilo Tesco.Kampaň odštartovala v poslednej dekáde minuloročného mája. Prebiehala na interných aj externých komunikačných kanáloch. Šaty použité v kampani navrhla slovenská dizajnérka Claudia Kolesárová."Biely vzor na šatách je navrhnutý tak, aby ich bolo možné kdekoľvek odstrihnúť. Postrihané šaty následne pútali pozornosť v médiách, na reklamných plochách po celom Slovensku až po online videá, v ktorých si influencerky postrihali šaty priamo na sebe," vysvetľuje Tesco.Pšenáková dodala, že výsledkom kampane je aj ušetrená suma 120-tisíc eur, ktorú ušetrili zákazníčky Tesca pri nákupe menštruačných potrieb vlastnej značky Pro Formula, a to vďaka zníženej cene o hodnotu DPH. V kampani Tesco pokračuje aj naďalej."Znížením hodnoty DPH z cien produktov vlastnej značky Tesco sa však pomoc Tesca v boji proti menštruačnej chudobe nekončí. Tesco chce ísť príkladom aj iným firmám, organizáciám či inštitúciám, aby sa pridali k našej iniciatíve a motivovali sme ich spoločne k dôstojnejšej menštruácii pre všetky ženy na Slovensku," zdôraznila Pšenáková."Netradičná kampaň Tesca vytvorená v spolupráci s agentúrou Istropolitana Ogilvy si odniesla aj prestížne ocenenie Zlatý klinec až v piatich kategóriách – MEDIA (bronzový klinec), PROMO & ACTIVATION (strieborný klinec), PUBLIC RELATIONS (strieborný klinec), CAMPAIGN (strieborný klinec) a ESG (bronzový klinec). Kampaň získala aj zlato v prestížnom ocenení EFFIE v kategórii Brands – ESG projekty komerčných značiek," uzavrela spoločnosť.