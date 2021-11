Rakúsko zavádza celoštátny lockdown pre nezaočkovaných, domovy opustia len v nevyhnutných prípadoch

Súhlas sa považuje za istý

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúšania, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu a nemajú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 budú môcť opustiť svoje domovy iba z nevyhnutných dôvodov, ako napríklad nákup potravín alebo návšteva lekára.Takzvaný lockdown pre neočkovaných vstúpi do platnosti v noci z nedele na pondelok. Vyplýva to z vládneho nariadenia, ktoré má k dispozícii tlačová agentúra APA. Sprísnený režim sa nevzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov. Cieľom obmedzení je "zabrániť kolapsu zdravotnej starostlivosti", uvádza sa v návrhu nariadenia.Opustenie domova za účelom návštevy vakcinačného centra bude naďalej povolené a počíta sa aj s možnosťou „uspokojenia základných náboženských potrieb“. Nariadenie musí ešte schváliť výbor dolnej komory rakúskeho parlamentu, do ktorého vysielajú politické strany svojich zástupcov v závislosti od počtu poslaneckých mandátov.Vzhľadom na pohodlnú väčšinu vládnej koalície v Národnej rade sa súhlas podľa agentúry APA považuje za istý. Nariadenie predbežne platí do 24. novembra a následne sa jeho účinnosť bude musieť predlžovať.Od pondelka už v Rakúsku platia pravidlá, ktoré zakazujú neočkovaným ľuďom vstup do reštaurácií, hotelov alebo na podujatia s viac ako 25 účastníkmi.Rakúsko čelí v ostatných týždňoch znepokojujúcemu rastúcemu trendu infekcií. Úrady tam v piatok oznámili prírastok 11 798 nových prípadov ochorenia COVID-19.Sedemdňová incidencia prípadov v Rakúsku je 760,6 na 100-tisíc obyvateľov. Rakúsko má jednu z najnižších mier vakcinácie v západnej Európe. Plne zaočkovaných proti COVID-19 je 65 percent obyvateľov krajiny, zatiaľ čo aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 67,8 percenta.