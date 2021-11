Domáci turisti pribúdajú v Bratislave rýchlejšie ako zahraniční, stále ide však o výrazný pokles

Prevahu mali domáci turisti

Šedé zóny zaočkovanosti

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Počet turistov a najmä tých zahraničných v Bratislave v tomto roku bude pravdepodobne ešte nižší ako v prvom pandemickom roku vlani. Predpokladá to predseda predstavenstva mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) Vladimír Grežo s tým, že hlavné mesto je na týchto turistoch závislé.Vývoj cestovného ruchu, ktorý naznačuje nová celosvetová prognóza organizácie Tourism Economics Oxford Company, sa bude týkať aj Bratislavy. Ako v pondelok informovala BTB, získané dáta ovplyvnia nastavovanie jej stratégie v budúcom roku.Domáci cestovný ruch bude podľa zverejnenej štúdie rásť aj v budúcom roku rýchlejšie ako zahraničný. Počty turistov z roku 2019 by však mali byť dosiahnuté až neskôr. V domácom turizme je na to predpoklad už v roku 2022. Zahraničný turizmus by sa mal oživiť na predkrízovú úroveň až po roku 2025.Tak ako na celom Slovensku, tak i v Bratislave bol počas tohtoročnej letnej sezóny počet domácich turistov vyšší ako vlani. V hlavnom meste sa ich ubytovalo od júna do augusta tohto roka viac o 20 percent.„Tento výsledok nás veľmi teší, pretože komunikácii na domácich turistov sme sa venovali v rámci viacerých marketingových kampaní, realizovaných PR aktivít a podporili sme aj množstvo lokálnych projektov,“ uviedol Grežo. Výsledný počet turistov, ktorý v Bratislave v tomto roku prespali, však výrazne ovplyvní aj lockdown na jeho začiatku, ako i súčasný vývoj situácie s COVIDOM.Pre oživenie cestovného ruchu je podľa štúdie dôležitá aj zaočkovanosť domácich obyvateľov. V Bratislave je zaočkovaných druhou dávkou vakcíny vyše 61 percent obyvateľov, na Slovensku je to len necelých 46 percent.To môže pri rozhodovaní o voľbe destinácie tiež ovplyvniť záujem zahraničných turistov. Štúdia Tourism Economis Oxford Company totiž naznačuje, že vo svete sa môžu v súvislosti s nízkou zaočkovanosťou vytvárať tzv. šedé zóny, ktorým sa budú turisti vyhýbať.„V BTB tvoríme stratégiu na základe dát. Tie ukazujú, že komunikácia na domáceho turistu bude mať dlhodobý zmysel. Pre oživenie záujmu zahraničných turistov budeme okrem atraktívnej ponuky programu ešte viac prízvukovať percento zaočkovanosti obyvateľov v našom hlavnom meste,“ dodal predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.