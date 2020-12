Rakúsko zavádza karanténu pre ľudí prichádzajúcich do krajiny, pre niektorých však môžu platiť výnimky

Zabránenie účasti na silvestrovských oslavách

Cieľom je obmedziť vycestovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.12.2020 - Ľudia, ktorí pricestujú do Rakúska zo zahraničia, sa budú musieť podrobiť desaťdňovej karanténe. Opatrenie bude platiť najneskôr od polovice decembra. Oznámil to rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Výnimky môžu platiť pre ľudí na pracovných cestách alebo pendlerov.Vláda chce zabrániť účasti na silvestrovských oslavách v Prahe alebo návštevám rodinných príslušníkov v krajinách na Balkáne a pobytom na iných miestach, kde hrozí vysoké riziko nákazy koronavírusom, uviedla agentúra APA.Rakúsko v súčasnosti považuje za rizikové tie oblasti, kde je počet pozitívne testovaných prípadov za posledných 14 dní vyšší ako sto na 100-tisíc obyvateľov.V režime, ktorý chce vláda ukončiť k 10. januáru, sa aktuálne nachádzajú všetky susedné krajiny vrátane Slovenska.Osoby, ktoré nastúpia do karantény, môžu na piaty deň požiadať o bezplatné vyšetrenie prostredníctvom PCR testov.Opatrenie platí plošne, napríklad aj pre Rakúšanov žijúcich v zahraničí, ktorí chcú stráviť sviatky doma s rodinou. Minister vnútra Karl Nehammer však zdôraznil, že ľudia v karanténe budú môcť z krajiny vycestovať aj pred jej skončením.„Cieľom je v čase pred vianočnými sviatkami čo najviac obmedziť vycestovania, aby sa pri návratoch opäť vo veľkom rozsahu nevyskytli infekcie,“ vysvetlil minister.