Nahrávky z chaty podľa Mesežnikova ukázali skutočnú tvár Fica a iných ľudí, ako chcú vyšetrovanie káuz zruinovať

Skutočná tvár Fica

Pokus o marenie spravodlivosti

Začiatok intepretačnej vojny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zverejnené policajné nahrávky Roberta Fica Roberta Kaliňáka na stretnutiach s nitrianskym podnikateľom Miroslavom Bödörom sú ich nepriamym priznaním, že boli aktérmi daných káuz. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v minulosti uviedol, že s vyšetrovanými korupčnými kauzami nemajú čelní predstavitelia strany nič spoločné. Mesežnikov si však myslí, že ak by to bola pravda, neviedli by Fico a Kaliňák s Bödörom podobné rozhovory.„Verejnosť má teraz možnosť vidieť, ako v skutočnosti prebieha komunikácia ľudí spojených s minulou vládou, popredných predstaviteľov strany Smer-SD a to, o čom sme vedeli aj predtým, že sa snažia proces vyšetrovania týchto káuz skomplikovať. V podstate teraz vidíme skutočnú tvár Roberta Fica a iných ľudí, ako chcú vyšetrovanie káuz skomplikovať a zruinovať,“ povedal pre agentúru SITA Mesežnikov.Podľa politológa nahrávka naznačuje, že sa jej aktéri dohadujú na pokuse o marenie spravodlivosti v otvorených kauzách. Či bude mať jej zverejnenie vplyv na voličské preferencie strany Smer-SD však považuje za otázne.„Pre tých ľudí, ktorí podporujú túto stranu napriek tomu všetkému, čo už bolo zverejnené, to zrejme bude iba ďalší kamienok do mozaiky. Nezdá sa mi preto, že by to mohlo nejakým spôsobom zásadnejšie negatívne ovplyvniť volebné preferencie strany, ale uvidíme,“ konštatoval.Mesežnikov považuje za veľmi dôležité, ako sa k nahrávkam postaví širšie politické spektrum či médiá a akým smerom sa bude po uniknutých nahrávkach uberať verejná diskusia. Tá by podľa Mesežnikova mohla ovplyvniť časť potenciálnych voličov Smeru-SD.Dopad samotného zverejnenia nahrávok na preferencie však neočakáva. Politológ očakáva, že zverejnenie nahrávok bude začiatkom interpretačnej vojny.Podľa Mesežnikova možno nahrávky posudzovať nie len z trestnoprávnej roviny, ale napríklad aj z etickej roviny. Vzhľadom na to, že Kaliňák je advokátom, mala by sa podľa Mesežnikova pre obsah nahrávok prípadom zaoberať aj Slovenská advokátska komora.Prezident Inštitútu pre verejné otázky dodal, že podobných stretnutí mohli aktéri nahrávok absolvovať podstatne viac.