Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom, do krajiny môžu iba osoby s pobytom

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rakúsko zaviedlo kontrolu hraníc so Slovenskom. Ako informuje Polícia SR na sociálnej sieti, kontrola bude trvať do 27.apríla, a to aj na rakúskych hraniciach s Českou republikou. Rakúska strana ich zavádza postupne v piatok.„Na územie Rakúska môžu vstupovať občania krajiny a osoby, ktoré tam majú pobyt. Pri vstupe sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, ak ho nemajú, musia podstúpiť domácu 14-dňovú karanténu,“ uviedla polícia.Výnimky platia pre tranzit cez Rakúsko, pričom sa bude musieť vodič písomne zaviazať na hraniciach, že cez krajinu iba prechádza, tiež pre takzvaných pendlerov a prepravu tovaru.