Rakúsko zaviedlo nové prísnejšie pravidlá pre pendlerov, pripravte si čerstvé negatívne testy

Negatívny test je základ

Elektronická registrácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko zaviedlo nové prísnejšie pravidlá pre pendlerov v úsilí o zlepšenie ochrany pred novými variantmi koronavírusu Opatrenia nadobudli účinnosť o polnoci z pondelka na utorok. Ľudia prichádzajúci za prácou z krajín mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) sa pri vstupe do Rakúska musia preukázať negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom, ktorý nie je starší ako 72 hodín.Povinnosť platí aj pre občanov EÚ zo štátov, ktoré Rakúsko považuje za oblasti s vysokým výskytom nákazy. Aktuálne do tejto skupiny patrí aj Slovensko, ďalej Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Švédsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko a Cyprus.Na pendlerov zo štátov EÚ a EHS, ktoré nepatria do vysoko rizikovej kategórie, sa vzťahuje povinnosť predložiť negatívny test starý najviac sedem dní.Ľudia, ktorí hranicu s Rakúskom prekračujú pravidelne, sa musia elektronicky registrovať. Formulár je potrebné aktualizovať pri akejkoľvek zmene relevantných údajov, najneskôr každý 28. deň. Doteraz sa to vyžadovalo raz do týždňa.Z databázy štátov s malým výskytom infekcií Rakúsko vzhľadom na vývoj pandemickej situácie vyškrtlo Nórsko. Na zozname zostávajú Austrália, Island, Nový Zéland, Singapur, Južná Kórea a Vatikán.