Rakúsky kancelár Kurz: Austrálsky model sa v Európe už realizuje

Atény/Viedeň 13. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz povedal, že jeho predstavy v otázkach migrácie sa už podarilo presadiť. Uviedol to v rozhovore pre grécky spravodajský portál slpress.gr, ktorý bol zverejnený v pondelok.odpovedal Kurz na otázku o jeho návrhu takzvaného, píše agentúra APA.V Austrálii sú od roku 2013 utečenci pokúšajúci sa dostať na jej územie umiestňovaní do zariadení na tichomorských ostrovoch Nauru a Manus.povedal Kurz.V rozhovore Kurz nešetril kritikou na adresu Grécka, ktoré podľa neho počas migračnej krízy rovnako ako Taliansko utečencov s pomocou Bruselu jednoducho posielalo ďalej do strednej Európy. Od Európy požaduje väčšiu dôslednosť. Potrebné sú podľa neho jasnejšie pravidlá a sankcie v prípade, že jednotlivé štáty sa zadlžia a tým ohrozia menu euro, ako i vtedy, ak nebudú nelegálnych migrantov registrovať a nezastavia ich, ale namiesto toho ich pošlú ďalej do strednej Európy či ak budú spochybňovať demokraciu a právny štát.