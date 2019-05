V Bratislave sa bude pochodovať za zdravé prsia v sobotu 8. júna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 13. mája (TASR) - Nezáleží na tom, čo máš v hlave, ale čo nosíš v srdci. To je slogan kampane 11. ročníka AVON Pochodu za zdravé prsia, ktorý sa v Bratislave uskutoční v sobotu 8. júna opäť v areáli Bratislavského hradu. Program a nové tváre charitatívneho podujatia, ktoré šíri osvetu v oblasti problematiky rakoviny prsníka, podporuje ženy a pomáha im v boji s touto chorobou, predstavili organizátori v pondelok na tlačovej konferencii.povedala pre TASR Jana Pohorelská z usporiadateľskej kozmetickej spoločnosti.Rakovina prsníka je závažným celospoločenským, epidemiologickým a sociálnym problémom u žien v každej vekovej kategórii. Vladimír Bella, primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu nemocnice sv. Alžbety v Bratislave, dlhoročný garant projektu a predseda OZ Zdravá žena, pripomenul, že najúčinnejšou cestou k včasnému odhaleniu nebezpečenstva rakoviny je prevencia. Čím skôr sa rakovina prsníka odhalí, tým optimistickejšie sú vyhliadky na jej vyliečenie.podčiarkol.V dôsledku ochorenia rakoviny prsníka prichádzajú mnohé ženy o korunu ich krásy. Nezmení sa len ich doterajší vonkajší vzhľad, ale ako mnohé udávajú, aj ich vnútorné vnímanie a pohľad na svet. Viaceré z nich sa s fyzickými zmenami vyrovnávajú ťažšie, no rýchlo pochopia, že najdôležitejšie je ich vnútorné nastavenie. Nielen to reflektuje slogan kampanevysvetlila Pohorelská.S novou kampaňou sa stotožnili aj nové tváre charitatívneho podujatia. Do boja za zdravé prsia sa rozhodli zapojiť herečka Karin Haydu a herec a hudobník Dano Heriban. Okrem známych osobností sa tvárami kampane stali aj dve ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka. Jedna z nich, Erika Mokrý, prináša pohľad na rakovinu a jej liečbu v knižnej prvotine Tak trocha inak, ktorú uvítala do života spolu s ambasádormi projektu. Medzi nimi nechýbali napríklad Alena Heribanová, Hana Rapantová, Karin Habšudová, Beáta Dubasová, Ada Straková, Nora Beňačková či Roman Juraško.Cieľom každého ročníka charitatívneho podujatia je vyzbierať finančný výťažok, ktorý slúži na aktivity spojené s bojom za zdravé prsia. Minulý rok sa podarilo odovzdať OZ Zdravá žena 24.000 eur. Ako uviedol Bella, suma bola použitá na realizáciu vzdelávacích workshopov a seminárov zameraných na zvýšenie povedomia o rakovine prsníka a dôležitosti prevencie.Pochod ponúkne celodenný program a viacero sprievodných aktivít. Program štartuje o 10.00 h, so svojimi hudobnými vystúpeniami sa predstavia Dano Heriban, S Hudbou Vesmírnou, Desmod, Campana Batucada či Sima Martausová, ktorej pieseň Nenahraditeľná bude súčasťou aktu spolupatričnosti. Na tradičnú prechádzku Starým Mestom sa ružový dav vydá o 14.30 h. Trasa povedie historickým centrom a jej dĺžka nepresiahne tri kilometre.