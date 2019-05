Rakúsky kancelár Kurz vylúčil spoluprácu s vicekancelárom Strachem

Predseda krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 18. mája (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vylúčil ďalšiu spoluprácu s vicekancelárom a šéfom pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzom-Christianom Strachem, ktorý podľa medializovaných informácií ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za politickú podporu. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.Nie je jasné, či toto rozhodnutie spôsobí rozpad vládnej koalície Kurzovej konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a FPÖ na čele so Strachem, alebo len povedie k Stracheho rezignácii ako vicekancelára, poznamenala DPA.Nemecké médiá priniesli v piatok správy o tom, že rakúsky vicekancelár a šéf pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache ponúkal pred voľbami v krajine v roku 2017 vládne zákazky výmenou za podporu údajnej bohatej ruskej darkyne.Denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a týždenník Der Spiegel zverejnili výňatky z videonahrávky, ktorá podľa nich zachytáva Stracheho stretnutie so ženou tvrdiacou, že má záujem investovať veľké sumy peňazí v Rakúsku.Schôdzka prebehla v júli 2017 vo vile na španielskom ostrove Ibiza a nahrávka z nej bola zhotovená tajne a neskôr poskytnutá obom médiám, uviedli SZ a Der Spiegel. Konštatovali, že stretnutie bolo jasnou pascou zameranou na kompromitáciu Stracheho. Zúčastnil sa na nej aj súčasný predseda poslaneckého klubu FPÖ v rakúskej Národnej rade Johann Gudenus.Údajná neter ruského oligarchu povedala, že chce v Rakúsku investovať štvrtinu miliardy eur. Strache jej navrhoval, aby kúpila denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani.Žena opakovane naznačila, že by mohlo ísť o špinavé peniaze, uviedla agentúra DPA. Napriek tomu s ňou Strache a Gudenus strávili šesť hodín a diskutovali o investičných možnostiach. Strache podľa správ uviedol, že za podporu strany by bolo mysliteľné udelenie verejných zákaziek.Strache na nahrávke hovorí aj o tom, že "niekoľko veľmi majetných" ľudí by malo poskytnúť FPÖ na kampaň sumy od 500.000 do dvoch miliónov eur, a to prostredníctvom verejnoprospešného združenia platbami, ktoré nebudú úradne nahlásené.Na videu Strache tiež tvrdí, že by chce pretvoriť rakúsky mediálny systém po vzore Maďarska. Za vlády tamojšieho pravicovo-konzervatívneho premiéra Viktora Orbána bola sloboda tlače v krajine rozsiahlo obmedzená, uviedla rakúska verejnoprávna televízia ORF.Zverejnenie nahrávky podľa nej vyvoláva mnoho otázok. Je napríklad nejasné, kto nastražil politikom pascu alebo kto poskytol materiál médiám. Der Spiegel a SZ sa odvolali na ochranu zdrojov. Rovnako nie je zatiaľ objasnené, prečo sa inkriminujúce video objavilo až teraz - týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu.Strache v písomnom stanovisku pre Der Spiegel uviedol, že išlo o "čisto súkromné" stretnutie v "uvoľnenej, nenútenej a bujarej dovolenkovej atmosfére", pričom na ňom opakovane "upozornil na relevantné zákonné predpisy a potrebu dodržiavania rakúskeho právneho poriadku" aj v prípade príspevkov pre stranu. Dodal, že on ani FPÖ od týchto osôb nikdy nedostali žiadne výhody ani im nič také neposkytli.doplnil Strache.Šéfka opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) Pamela Rendiová-Wagnerová v reakcii žiadala okamžité odstúpenie podpredsedu vlády Stracheho. Zodpovednosť musí podľa nej prevziať aj kancelár Sebastian Kurz, a to "ešte dnes", keďže on sa rozhodol pre koalíciu svojich ľudovcov z ÖVP s FPÖ.kritizovala Rendiová-Wagnerová v súvislosti s vyjadreniami Stracheho.tvrdí šéfka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová.Hovorca a hlavný kandidát zelených v eurovoľbách Werner Kogler položil vo vyhlásení otázku, či sa "zopakuje odveký kolobeh modrých (FPÖ) - opozičná lavica – vládna lavica - lavica obžalovaných". Aj podľa neho musí kancelár Kurz konať, konkrétne ukončiť koalíciu so slobodnými. Kogler predpokladá, že prokuratúra rýchlo začne preverovať možný prípad korupcie.