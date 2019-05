Rusko chce, aby sa rada OSN zaoberala ukrajinským jazykovým zákonom

Členovia Bezpečnostnej rady OSN na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Kyjev 18. mája (TASR) - Ruská federácia požiadala predsedu Bezpečnostnej rady (BR) OSN, aby zvolal schôdzku v súvislosti s novým ukrajinským jazykovým zákonom. Informovala o tom v sobotu agentúra UNIAN s odvolaním sa na hovorcu ukrajinskej misie pri OSN Oleha Nikolenka.uviedol Nikolenko.dodal Nikolenko.Rozhodnutie o dátume a čase konania schôdzky by mal schváliť predseda BR OSN, ktorým je v máji vedúci indonézskej delegácie.Vo vestníku ukrajinského parlamentu Holos Ukrajiny zverejnili 16. mája zákon o zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka. Zákon nadobúda účinnosť dva mesiace odo dňa svojho zverejnenia.Zákon ustanovuje, že každý občan Ukrajiny je povinný ovládať štátny jazyk ako svoj rodný.Okrem toho "prezident, predseda parlamentu a jeho zástupcovia, premiér, všetci členovia vlády, vedúci štátnych inštitúcií, podnikov a oddelení, poslanci, štátni úradníci a úradníci všetkých hodností, vedúci a zamestnanci štátnej polície, sudcovia, právnici a notári, vedúci vzdelávacích inštitúcií, pedagógovia a zdravotnícki pracovníci štátnych a obecných zdravotníckych zariadení musia hovoriť úradným jazykom a uplatňovať ho pri výkone svojich služobných povinností", citovala zo zákona agentúra Ukrinform.Zákon zavádza aj štátny program na podporu výučby ukrajinského jazyka. Zároveň konštatuje, že na úrovni štátu plánuje vláda organizovať kurz ukrajinského jazyka pre dospelých. Štát by mal taktiež zabezpečiť možnosť slobodne sa učiť štátny jazyk tým ukrajinským občanom, ktorí takúto možnosť dosiaľ nemali.Zákon sa nevzťahuje na oblasť súkromnej komunikácie a konania náboženských obradov.Agentúra UNIAN informovala, že zákon stanovuje zvýšenie kvót pre ukrajinský jazyk v televízii na 90 percent pre celoštátne kanály a 80 percent pre miestne. Zákon o jazykových kvótach v televízii začal fungovať v októbri 2017. Kvóta pre celoštátne kanály bola vtedy 75 percent, pre miestne 60 percent.Ukrajinský parlament schválil návrh zákona 25. apríla. Návrh podporilo 278 poslancov 450-členného parlamentu, pričom minimálny počet potrebný na schválenie bol 226 zákonodarcov. Zákonodarcovia odmietli všetky štyri návrhy uznesení, v ktorých sa navrhuje zrušiť rozhodnutie parlamentu o prijatí návrhu jazykového zákona. Prezident Petro Porošenko podpísal zákon 15. mája.