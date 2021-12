Rakúsky kancelár Schallenberg odstúpil z funkcie, nahradiť by ho mohol Nehammer

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsky kancelár Alexander Schallenberg vo štvrtok podal demisiu. Učinil tak iba dva mesiace po tom, ako nastúpil do funkcie po predchodcovi Sebastianovi Kurzovi.Schallenberg, bývalý minister zahraničia, vyhlásil, že odíde z funkcie, len čo konzervatívna Rakúska ľudová strana vymenuje nového lídra. Kurz bol dlhoročným lídrom strany a niektorí špekulovali, že by sa mohol vrátiť ako kancelár.Kurz rezignoval po tom, čo prokurátori oznámili, že je jednou z osôb, ktoré vyšetrujú pre údajné úplatkárstvo a porušenie dôvery. Vyšetrovanie napokon v priebehu novembra odvolali. Vo štvrtok ráno však oznámil, že úplne končí v politike, aby mohol tráviť viac času so svojou rodinou.Rakúske médiá informovali, že Kurza by na poste lídra Rakúskej ľudovej strany mohol nahradiť minister vnútra Karl Nehammer, ktorý by sa následne mohol stať i nástupcom Schallenberga vo funkcii kancelára.