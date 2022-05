Rakúsky prezident Van der Bellen zabojuje o svoje znovuzvolenie, voľby sa budú konať koncom roka

23.5.2022 (Webnoviny.sk) - Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v nedeľu oznámil, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie v tohtoročných prezidentských voľbách. Tie sa budú konať v závere roka, termín zatiaľ nestanovili.Už 78-ročný Van der Bellen na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter vyhlásil, že Rakúsko a Európa čelia turbulentným časom v dôsledku pandémie koronavírusu , ruskej invázie na Ukrajinu, ich vplyvu na ekonomiku, ako aj problémom spojeným so zmenou klímy.„Rád by som naďalej využíval svoje skúsenosti v službách našej krajiny,“ povedal Van der Bellen a zaviazal sa, že sa bude plne sústrediť na svoje povinnosti až do „krátkej, férovej, transparentnej a predovšetkým šetrnej“ predvolebnej kampane.