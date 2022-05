Trávenie voľného času pred televíziou či tabletom sa odrazilo na pohybových zručnostiach detí, tie čoraz častejšie nevedia narábať s loptou

Obľúbené ničnerobenie

Pohyb je vhodný pre každého

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Pozeraniu televízie sa venuje viac ako polovica rodičov. Často sa jej venuje 57 percent rodičov a občas 30 percent. Ide o najčastejšiu zo všetkých aktivít. Vyplýva to z prieskumu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorý vypracovala spoločnosť 2muse.Zapojilo sa do neho 617 rodičov detí vo veku šesť – 18 rokov. Ako uviedla manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová , z aktívneho trávenia voľného času sú najobľúbenejšie výlety a pobyt v prírode, ktorým sa často venuje 43 percent a občas 42 percent rodičov.Peterová podotkla, že takmer 60 percent detí sa v súčasnosti hýbe menej ako pred pandémiou. Navyše, žiadnemu krúžku sa nevenuje až 21 percent mladých do 18 rokov.Medzi ďalšie aktivity, ktoré rodičia robia často alebo občas patrí voľnočasové používanie počítača či tabletu (dohromady 80 percent), čítanie (76 percent) či oddych, relax či ničnerobenie (73 percent).Takmer 30 percent rodičov sa venuje často športovaniu, občas 40 a viac ako 30 percent zriedkavo alebo nikdy. Prezidentka Asociácie športovej psychológie Michala Bednáriková podotkla, že pokiaľ sa rodič hýbe a má aktívny životný štýl, dieťa sa pridá. Pre dieťa je to podľa psychologičky prirodzené najmä do veku desať rokov.„Šport možno nie je pre každé dieťa, ale pohyb áno,“ konštatovala. Zároveň dodala, že na deficit pohybu u malých detí čoraz častejšie upozorňujú aj tréneri, keďže je v súčasnosti bežné, že sedemročné dieťa nevie chytiť a hodiť loptu.Bednáriková rodičom odporúča, aby pre deti už v predškolskom veku vyhľadali všeobecnú športovú prípravu. Vníma, že šport má mnoho benefitov pre dieťa.„Môže ho naučiť disciplíne, pravidelnosti, trpezlivosti, uvedomeniu si, že veci, ktoré za to stoja, nemám hneď a musím pre ich dosiahnutie niečo spraviť. Učí udržiavať vzťahy, komunikovať s ľuďmi, vychováva vodcovské typy,“ vymenovala. Šport považuje za školu hodnôt a záleží podľa nej od dospelých, k akým hodnotám dieťa smerujú.