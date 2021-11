Rakúskych zamestnancov nepustia bez COVID pasu do práce, od pondelka platí aj lockdown pre neočkovaných

aktualizované 14. novembra 2021, 14:10



14.11.2021 (Webnoviny.sk) -Zamestnanci v Rakúsku budú môcť od pondelka vstupovať na svoje pracoviská iba po predložení dokladu o absolvovaní očkovania, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom výsledku aktuálneho PCR testu na koronavírus.V nedeľu konči prechodné obdobie, počas ktorého pracovníci mali možnosť nosiť respirátor typu FFP2 ako alternatívu ku COVID pasom. Nové obmedzenia platia aj pre zimnú turistiku vrátane organizovania vianočných trhov.Dodržiavanie sprísnených pravidiel musia kontrolovať zamestnávatelia a previerky budú vykonávať aj úrady. Výnimku z nového režimu majú osoby, ktoré sú s inými ľuďmi v kontakte maximálne dvakrát po 15 minút denne, aj to iba v prípadoch, keď sa kontakty uskutočňujú vonku. V praxi to znamená, že okrem lesníkov a vodičov nákladných áut sa budú pravidlá vzťahovať na takmer všetky profesie.Rakúšania, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu a nemajú potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 budú môcť opustiť svoje domovy iba z nevyhnutných dôvodov, ako napríklad nákup potravín alebo návšteva lekára.Takzvaný lockdown pre neočkovaných vstúpi do platnosti v noci z nedele na pondelok. Oznámil to v nedeľu rakúsky kancelár Alexander Schallenberg, ktorý potvrdil už skôr medializované informácie. Sprísnený režim sa nevzťahuje na deti mladšie ako 12 rokov. Cieľom obmedzení je "zabrániť kolapsu zdravotnej starostlivosti", uvádza sa vo vládnom nariadení.„Počet nových infekcií je vyšší, než kedykoľvek predtým,“ uviedol Schallenberg.Opustenie domova za účelom návštevy vakcinačného centra bude naďalej povolené a počíta sa aj s možnosťou „uspokojenia základných náboženských potrieb“. Nariadenie musí ešte schváliť výbor dolnej komory rakúskeho parlamentu, do ktorého vysielajú politické strany svojich zástupcov v závislosti od počtu poslaneckých mandátov.Vzhľadom na pohodlnú väčšinu vládnej koalície v Národnej rade sa súhlas podľa agentúry APA považuje za istý. Nariadenie predbežne platí do 24. novembra a následne sa jeho účinnosť bude musieť predlžovať.Od pondelka už v Rakúsku platia pravidlá, ktoré zakazujú neočkovaným ľuďom vstup do reštaurácií, hotelov alebo na podujatia s viac ako 25 účastníkmi.Rakúsko čelí v ostatných týždňoch znepokojujúcemu rastúcemu trendu infekcií. Úrady tam v piatok oznámili prírastok 11 798 nových prípadov ochorenia COVID-19. Sedemdňová incidencia prípadov v Rakúsku je 760,6 na 100-tisíc obyvateľov.Rakúsko má jednu z najnižších mier vakcinácie v západnej Európe. Plne zaočkovaných proti COVID-19 je 65 percent obyvateľov krajiny, zatiaľ čo aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 67,8 percenta.