Hegerova návšteva Ukrajiny vyslala podľa Klusa jasný signál pomoci, podpory a priateľstva

Nápomocné Slovensko

Podpora integrácie Ukrajiny do EÚ

14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Návšteva Ukrajiny predsedom vlády SR Eduardom Hegerom (OĽaNO) v piatok 12. novembra vyslala podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR Martina Klusa (SaS) danej krajine jasný signál pomoci, podpory a priateľstva.Vo svojom profile na sociálnej sieti priblížil, že v závere pracovného týždňa v Užhorode počas oficiálnej návštevy Ukrajiny Heger s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom podpísali spoločné vyhlásenie o spolupráci medzi oboma krajinami.Klus doplnil, že v rámci návštevy zavítal premiér aj do jedinej školy na Ukrajine kde sa vyučuje aj v slovenčine. Súčasťou Klusovho programu bola diskusia o podpore spoločných študijných programov v rámci vysokoškolského vzdelávania na Užhorodskej národnej univerzite.Štátny tajomník uviedol, že návšteva bola o konkrétnych krokoch, ako chce Slovensko v rámci asociačnej dohody, ktorú Ukrajina podpísala, byť nápomocné tak, aby to bolo prospešné pre obe strany.„Jedno je isté – keď raz bude Ukrajina v Európskej únii, a ja verím, že sa to v budúcnosti podarí, tak to bude veľký prínos aj pre Slovensko a osobitne východ. Naše partnerstvo je už dnes založené na pevných susedských vzťahoch, vzájomnom rešpekte a spoločných európskych hodnotách,“ doplnil.Z pohľadu zahraničnej politiky Slovenska na stretnutí jasne zdôraznili, že podporujú nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Zároveň neuznávajú ilegálnu ruskú okupáciu polostrova Krym a mesta Sevastopoľ.Za obzvlášť dôležité považuje, že slovenská a ukrajinská delegácia sa dohodla aj na ďalšej podpore integrácie Ukrajiny do EÚ s cieľom pomôcť so štandardmi priemyselných produktov alebo v oblasti roamingu. Dodal, že spolupráca je však strategická aj v oblasti energetickej bezpečnosti, dopravy a tranzitu ropy a zemného plynu.