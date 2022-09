Rakvu Alžbety II. previezli do Londýna, kde sa uskutoční aj pohreb

Posledná cesta

Ľudia Alžbete II. vzdávajú úctu

Zástupcovia Ruska nie sú pozvaní

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Rakvu zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. previezli letecky z Edinburghu do Londýna, kde sa už zhromaždili davy ľudí pozdĺž trasy do Buckinghamského paláca.Vojenské lietadlo C-17 Globemaster pristálo v utorok večer na leteckej základni RAF Northolt západne od mesta asi hodinu po tom, ako opustilo škótsku metropolu. Na jeho príchod tam okrem iných čakali aj premiérka Liz Truss , minister obrany Ben Wallace a vojenská čestná stráž.Ostatky kráľovnej, ktorá skonala vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov po 70 rokoch na tróne, absolvujú poslednú cestu zo škótskeho zámku Balmoral.Rakvu povezú popri tisíckach ľudí, ktorí sa zhromaždili napriek dažďu popri ceste, aby zosnulej panovníčke vzdali úctu.Kráľ Karol III. a ďalší členovia kráľovskej rodiny rakvu očakávajú v Buckinghamskom paláci, kde bude cez noc. V stredu ju následne prevezú do Westminsterského paláca, kde bude vystavená štyri dni do pohrebu.Pohreb sa bude konať v pondelok 19. septembra vo Westminsterskom opátstve v Londýne.Na štátnom pohrebe zosnulej britskej kráľovnej sa zúčastní približne 500 zahraničných lídrov. Britskí predstavitelia však uviedli, že nezaslali pozvánky zástupcom Ruska, Bieloruska a Mjanmarska.