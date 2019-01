Ramazzotti a Fonsi predstavujú videoklip Per le strade una canzone

Eros Ramazzotti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Eros Ramazzotti, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – Talianska hviezda Eros Ramazzotti a portorický spevák Lius Fonsi nakrútili spoločný videoklip ku skladbe Per le strade una canzone. Vo videu obaja speváci trávia deň brázdením miamských ulíc na kabrioletoch, pohodový obraz dopĺňa zábava, tanec i stmievanie na jednej z floridských pláží. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.V novembri 2018 vydal Eros Ramazzotti štrnásty štúdiový album, ktorý dostal názov Vita ce n'é. Ponúkol na ňom 15 skladieb a vyšiel hneď v dvojjazyčnej mutácii, talianskej a španielskej. Album sa za krátky čas stal v spevákovej rodnej krajine platinovým. V rámci predaja sa okrem Talianska umiestnil na prvej priečke v Rakúsku, Švajčiarsku, v Top 10 v Belgicku, Španielsku a Nemecku. Na novinke sa nachádzajú aj tri medzinárodné duety, dve skladby spevák nahral so speváčkami Alessiou Cara a Helene Fischer, treťou je práve spoločná skladba Per le strade una canzone s Luisom Fonsim, autorom megahitu Despacito.„Per le strade una canzone je pieseň, ktorá ťa dostane do dobrej nálady. Je to pieseň o hudbe, o spájaní ľudí, oslave života a dobrých pocitoch. To je to, čo Eros a ja chceme šíriť. Myšlienku šíriť pozitívne vibrácie a hudbu, ktorá je pre všetkých. Bolo mi veľkým potešením pracovať s Erosom. Ďakujem za príležitosť spolupracovať s ním,“ vyjadril sa Luis Fonsi v jednom z rozhovorov.Pozitívne slová na adresu Luisa Fonsiho padli v jednom z vyjadrení aj z úst samotného Ramazzottiho. „Luis je nesmierne talentovaný umelec a pravý kamarát. Skvele sme sa bavili počas nakrúcania videoklipu v Miami a myslím, že ľudia aj pocítia tú pozitívnu energiu z videa. Hudba je naozajstná kamarátka a mala by sa oslavovať“.Taliansky spevák Eros Ramazzotti ohlásil v septembri 2018 celosvetovú koncertnú šnúru Vita ce n'é. Turné štartuje v Nemecku už o mesiac a koncert šarmantného speváka neobíde ani Slovensko. Na štadióne Ondreja Nepelu sa predstaví 5. októbra.