Ramos lakťom zlomil Havlovi nos: Náhoda, nechcel som mu ublížiť

Plzeň 8. novembra (TASR) - Po údere lakťom do nosa od kapitána Realu Madrid Sergia Ramosa skončil stredopoliar Plzne Milan Havel v stredu v nemocnici so zlomeným nosom a otrasom mozgu. V konfrontácii G-skupiny futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 prevalcoval trojnásobný úradujúci európsky šampión domácu Viktoriu 5:0 a tím trénera Pavla Vrbu navyše prišiel aj o 24-ročného hráča.K incidentu prišlo v 13. minúte, keď sa rozbehnutý futbalista Plzne chcel prehnať cez Ramosa, tomu ale vystrelil hore lakeť presne do tváre protihráča. Havla okamžite zaliala krv a museli ho ošetriť. Hlavný rozhodca na zákrok Ramosa nezareagoval. V LM nie je k dispozícii VAR, UEFA ho zavedie až od nasledujúcej sezóny. Havel vydržal po ošetrení na ploche do 38. minúty, keď ho vystriedal Milan Petržela.povedal ešte v mixzóne Ramos.citoval portál isport.cz Vrbu. Ramos má kontroverznú povesť a často je terčom kritiky za podobné nevyberavé zákroky. V štúdiu britskej televízie BT Sport skritizoval španielskeho reprezentanta bývalý útočník Chris Sutton: