V novembri budú v akcii aj futbalisti SR 15 v dvojzápase s Tureckom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Program SR 15:



utorok 13. novembra: Slovensko 15 - Turecko 15 (Petržalka, 11.00 h.)

štvrtok 15. novembra: Slovensko 15 - Turecko 15 (NTC Senec, 11.00)



Nominácia SR 15:



brankári: Oliver Lapoš (AS Trenčín), Adam Hrdina (FC Nitra)

obrancovia: Pavol Nemček (MFK Ružomberok), Tomáš Jaššo (MŠK Žilina), Nicolas Kurej (DAC Dunajská Streda), Šimon Mičuda, Samuel Bednár (obaja AS Trenčín), Richard Karafa (Spartak Trnava), Samuel Tóth (FC Petržalka)

stredopoliari: Šimon Kukulský, Leonardo Bortoli, Mário Sauer (všetci MŠK Žilina), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Adrián Koóš (MFK Ružomberok), Tobias Bujnaček (MFK Zemplín Michalovce)

útočníci: Martin Mišovič (Slovan Bratislava), Adam Gríger (1. FC Tatran Prešov), Viktor Úradník (MFK Dukla Banská Bystrica), Martin Repa (Spartak Trnava), Damián Kachút (FC Petržalka)



náhradníci:



brankár: Maximilán Repko (FC Košice)

obrancovia: Alex Ferenčík (Spartak Trnava), Michal Záhradník (MFK Ružomberok), Alex Ivanko (1. FC Tatran Prešov)

stredopoliari: Mikuláš Demjanovič (1. FC Tatran Prešov), Sebastián Nagy (Slovan Bratislava), Samuel Kucharík (Spartak Trnava), Samuel Svetlík (DAC 1904 Dunajská Streda)

útočník: Dárius Rusko (MFK Dukla Banská Bystrica)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 15 rokov odohrajú v novembri dva prípravné domáce zápasy s rovesníkmi z Turecka.Hrať sa bude v utorok 13., resp. štvrtok 15. novembra na štadióne v Petržalke, resp. v seneckom NTC. Tréner reprezentácie do 15 rokov Peter Štefaňák nominoval na dvojzápas 20-členný káder. Informoval oficiálny web SFZ.