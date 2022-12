Ramsay chce na zraze zlepšiť streleckú efektivitu: Ide o maličkosti

Slovenskí hokejisti chcú na Kaufland Cupe zlepšiť streleckú efektivitu a triumfovať v oboch zápasoch. Na bratislavskom turnaji nastúpia proti Nórsku (15.12.) a Lotyšsku (17.12).





Slováci sa naposledy predstavili na novembrovom Nemeckom pohári, kde získali v troch stretnutiach dva body za prehry po predĺžení. Dojem z tohto podujatia by chceli napraviť pred domácim publikom a dosiahnuť prvé víťazstvo od májových MS, keď zdolali Dánsko 7:1 v skupinovej fáze. "Teším sa na zápasy a atmosféru pred domácim publikom. Novembrový zraz som musel vynechať pre zranenie a tento turnaj chceme určite vyhrať," uviedol Róbert Lantoši. "Verím, že sa tu s gólmi roztrhne vrece a prispejem k tomu aj ja," dodal dvadsaťsedemročný útočník, ktorý má doposiaľ v reprezentačnom drese na konte päť gólov. Naposledy sa strelecky presadil v aprílovom prípravnom dueli proti Nemecku (3:2).Útočník Mladej Boleslavi hrával v predchádzajúcom období ako center a tento post by mohol zaujať aj v národnom tíme. Nevylúčil to ani tréner Craig Ramsay, podľa ktorého vedie cesta k väčšiemu počtu gólov cez zlepšenie viacerých maličkostí. "Naši centri sú rýchli a dobrí, na Nemeckom pohári sme mali 40 striel za zápas. Snažíme sa, aby pochopili kam ísť a ako skórovať. Máme veľa videí, na ktorých vidia, ako sa dostať pred brankára. Musíme brať súperovi viac pukov a byť dôslednejší pri dorážkach. To sú maličkosti, na ktorých musíme pracovať," uviedol kormidelník.Mužstvo absolvuje do prvého duelu na turnaji tri tréningové jednotky. Vo štvrtok o 18.00 ho čaká prvý súboj s Nórskom. V piatok majú Slováci voľno, na programe je duel Nórov s Lotyšmi. V sobotu vyvrcholí podujatie stretnutím Slovenska s Lotyšskom so začiatkom o 13.00 h.