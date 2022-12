Španielsky súd oslobodil Neymara v procese podvodu

Španielsky súd oslobodil brazílskeho futbalistu Neymara v procese týkajúcom sa údajného podvodu v súvislosti s jeho prestupom zo Santosu do Barcelony v roku 2013.





Súd v utorok vo svojom vyhlásení uviedol, že sa nepreukázalo sfalšovanie zmluvy alebo to, že by mala byť brazílska investičná spoločnosť DIS poškodená.Neymar a ďalší obžalovaní čelili obvineniam, že úmyselne zatajil náklady na prestup, aby nemuseli zaplatiť DIS to, čo jej ako čiastočnému držiteľovi hráčskych práv patrilo. Medzi obvinenými boli aj Neymarov otec, bývalí prezidenti FC Barcelona Josep Bartomeu a Sandro Rosell, ako aj šéf Santosu Odilio Rodrigues.DIS, ktorá vlastní 40 percent práv na Neymara, sa nepáčilo, že pri prestupe brazílskeho útočníka do Barcelony kluby údajne zatajili skutočnú výšku odstupného.Santos podľa vtedajších oficiálnych vyjadrení dostal za prestup iba 17,1 milióna eur, žaloba však pracovala s verziou, že v skutočnosti sa čiastka vyšplhala až na 82 milióna eur.Firma DIS preto namietala, že nedostala skutočný podiel z transakcie a pre Neymara navrhovala až päťročný trest, 34 miliónov eur ako kompenzáciu a celkové pokuty vo výške až 149 miliónov.