Ramsay je na hráčov hrdý, no chcel ich doviesť do Bratislavy

Na snímke radujúca sa striedačka Slovenska zľava Marián Studenič, tréner Craig Ramsay objíma Tomáša Tatara, Matúš Sukeľ a Adam Liška po výhre 4:1 v zápase základnej A-skupiny USA - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 10. mája 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 21. mája (TASR) - Vedenie slovenskej reprezentácie si pred domácim šampionátom nechcelo dávať žiadne konkrétne ciele, no ten nepísaný a žiadaný fanúšikmi bol jasný - po päťročnej pauze sa opäť dostať do štvrťfinále. Nevyšlo to však ani na šiesty pokus. Absencia v záverečných bojoch bude najčastejšie rezonovať v pošampionátových hodnoteniach, ale tentokrát sa dá oprieť aj o pozitíva.Fanúšikov aj hráčov potešila najmä ofenzívne ladená hra, čo im v posledných rokoch chýbalo a schopnosť hrať vyrovnané zápasy s najväčšími favoritmi turnaja. Prispel k tomu silnejší tím, v porovnaní s vlaňajškom v ňom napríklad figurovalo o šesť hráčov viac zo zámoria, a taktiež, že sa hokejisti držali systému a pokynov, ktoré im naordinoval tréner Craig Ramsay.Ten však vo svojich pozápasových hodnoteniach svojim zverencom často vytkol, že aj keď hrajú takmer celé zápasy to, čo majú, stále prichádzajú výpadky. To prízvukoval už aj počas záverečnej prípravy. Neraz pri tom použil prirovnanie k hre šampiónov, ktorí okrem dobrých výkonov zbierajú aj dobré výsledky.Slováci na to doplatili najmä v stretnutiach s Kanadou a v tom kľúčovom s Nemeckom. V oboch siahali na body, no v oboch pokazili záver a nezískali ani jeden. Práve tam sa pre nich "lámal" šampionát z úspešného na neúspešný z pohľadu postupu. Po Nemecku sa už museli spoliehať na pomoc do súperov. Tá však neprišla.povedal.Ramsay však napriek ďalšej absencii vo štvrťfinále hodnotil turnaj celkom úspešne. V utorok po zápase s Dánskom opäť zopakoval, že je na hráčov veľmi hrdý.Najviac ho potešilo, že dokázal do reprezentačného výberu pretaviť svoj herný prejav a myslenie. Podľa jeho slov sa tak hra Slovenska posunula dopredu.uviedol.Ramsay sa z Košíc presunie domov do Bratislavy, kde si chce trochu vydýchnuť, no nevynechá ani zimný štadión. Potom by sa malo rozhodovať o jeho budúcnosti. Kanadský tréner prišiel na slovenskú striedačku po MS 2017 a podpísal zmluvu na dva roky.Tá vyprší práve po domácom šampionáte. Na čelo trénerského štábu ho dosadil generálny manažér Miroslav Šatan, no aj jemu sa po MS skončí kontrakt. O oboch postoch by sa malo hovoriť po júnovom kongrese (26. júna), na ktorom sa bude voliť nový prezident SZĽH.odpovedal na otázku o svojom prípadnom pokračovaní na čele slovenskej reprezentácie.