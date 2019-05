Švédom hrozil debakel, nakoniec výsledok skorigovali

Na snímke vľavo Marcus Pettersson (Švédsko) a vpravo Nikita Kučerov (Rusko) v zápase základnej B-skupiny Švédsko - Rusko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 21. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Švédsko - Rusko 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)



Góly: 8. Landeskog (M. Pettersson, E. Pettersson), 53. Nylander (Wennberg), 57. Ekman-Larsson (E. Pettersson), 59. Klingberg (Ekman-Larsson, Nylander) - 21. Anisimov (Gusev, Kučerov), 25. Dadonov (Sergačov, Kuznecov), 29. Ovečkin (Malkin, Chafizullin), 35. Kaprizov, 38. Grigorenko, 38. Malkin (Zadorov, Dadonov), 53. Orlov (Barabanov, Telegin). Rozhodovali: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - McCrank (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:3 na 2 min., navyše: 40. Hörnqvist (nešportové správanie), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov



Švédsko: Markström - Klingberg, Ekman-Larsson, Larsson, Ekholm, M. Pettersson, Gustaffson Hägg – Hörnqvist, Wennberg, Nylander – Lindholm, E. Pettersson, Landeskog – A. Kempe, Lander, Eriksson – Bratt, Krüger, Rasmussen



Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Grigorenko, Malkin, Dadonov - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Telegin, Andronov, Kovaľčuk - Barabanov.



Konečná tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 7 7 0 0 0 36:7 21*



2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18*



3. Švédsko 7 5 0 0 2 41:21 15*



4. Švajčiarsko 7 4 0 0 3 27:14 12*



---------------------------------------



5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 21:20 9



6. Nórsko 7 2 0 0 5 19:33 6



7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2



---------------------------------------



8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1**



* - postup do štvrťfinále



** - vypadnutie z A-kategórie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Ruskí hokejisti zvíťazili v utorok na záver základnej fázy 83. MS nad Švédskom po vydarenej druhej tretine 7:4 a vo štvrťfinále sa pozajtra stretnú v šlágri s USA. V bratislavskej B-skupine "zborná" ovládla dianie, všetkých sedem zápasov vyhrala presvedčivým spôsobom a so skóre 36:7.Tabuľkovo tretí Švédi ako obhajcovia titulu narazia na Fínsko, druhé mužstvo košickej A-skupiny. Druhé štvrťfinále na východe Slovenska zvedú víťazná Kanada a Švajčiari, ktorí z Bratislavy pricestujú ako štvrtý tím tabuľky.Česko ako druhé v "béčku" zostáva v hlavnom dejisku šampionátu a narazí na Nemecko, ktoré v Košiciach skončilo tretie. Bratislavským bonbónikom však, zrejme o 20:15, bude zápas Ruska s Američanmi, ktorí v A-skupine sklamali štvrtým miestom. Presný časový rozpis však dokončoval direktoriát turnaja na okamžitom zasadnutí.Zápas sa dlho len rozbiehal a zvýšenú aktivitu Švédi pretavili do vedúceho gólu osvedčeným spôsobom, strieľanou prihrávkou od modrej na teč pred bránkoviskom, hoci trochu šťastný. Sústredený výkon Švédov viedol aj k presilovke, ale nevýraznej, keďže Rusi opäť demonštrovali svoju turnajovú suverenitu v oslabeniach.Sami sa však v ofenzíve proti pevným štruktúram nedostávali do výhodných streleckých pozícií a tak po dlhom čase mal najväčšiu šancu zo strednej vzdialenosti obranca Orlov. Jeho tím defenzívne exceloval aj v ďalšej presilovke súpera ale na opačnom konci hracej plochy zaujal iba jedovatým švihom Ovečkina a jeho následnou efektnou futbalovou zadovkou na Kuznecova, keď prišiel o hokejku.Posledné slovo tretiny mala Kučerovova klasická bekhendová zadovka, ale Markström bol pripravený. Zborná do druhého dejstva vybehla ako vymenená a Anisimov skóroval do poloodkrytej bránky po skvelej práci svojich krídiel.Rusi šliapali, súpera totálne ukorčuľovali a kombinovali priam podľa metodických príručiek. Po Kuznecovovej obetavosti dvakrát takmer trafil Ovečkin, akcia pokračovala, Švédi nestíhali a manévre po Sergačovovej strele zavŕšil druhým gólom Dadonov. Potom Malkin skvele do tandemu nabil na klasické Ovečkinovo esíčko s gólovým švihom spoza obrancu a pokračovalo sa.Štvrtý pridal po buly pohotový Kaprizov a tretinu hrôzy pre švédsky hokej zavŕšili dva góly po nehoráznych chybách úradujúcich majstrov sveta. Tým sa totálne rozpadol formát, za 20 minút mal nebezpečný pokus len obranca Ekholm, naopak Rusi mali okrem poltucta zásahov ešte 3-4 gólovky.V tretej časti tempo výrazne opadlo, Švédi svoju snahu o korigovanie potupy nepreháňali z obáv zo súpera, ten si dvadsaťminútovku odtrénoval a tak padli ešte ďalšie góly.