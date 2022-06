Ramsay odkoučoval už cez 100 duelov Slovákov a získal cenu. Prekoná v ďalšej sezóne Hossu, Filca či Šuplera?

Na čele štatistiky

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadský hokejový tréner Craig Ramsay predĺžil svoju spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a na striedačke slovenskej reprezentácie strávi aj sezónu 2022/2023. Na jeho konte je aktuálne už 103 stretnutí a pridá k nim aj ďalšie. Pred ním hranicu sto duelov pokorili aj Július Šupler Informuje o tom oficiálny web SZĽH, podľa ktorého jubilejný stý zápas absolvoval Ramsay na MS 2022 vo Fínsku vo víťaznom súboji proti Kazachom (4:3).Sedemdesiatjedenročný Craig Ramsay je v ére samostatnosti už deviaty kouč hokejovej reprezentácie, tretí zo zahraničia. A medzi trénermi-legionármi je v uvedenej štatistike už na čele.Čech Vladimír Vůjtek v rokoch 2011 až 2015 odkoučoval 94 stretnutí Slovákov, Kanaďan Glen Hanlon v rokoch 2010 a 2011 spolu 33 zápasov.Za to, že sa Ramsay prehupol už na trojciferný počet zápasov, dostal od SZĽH nielen ponuku na ďalšiu spoluprácu, ale aj cenu."Ďakujem za nádhernú cenu, som prekvapený. Nikdy nevenujem pozornosť týmto štatistickým záležitostiam. Keď mi povedali, že som odtrénoval 100 zápasov v slovenskej reprezentácii, šokovalo ma to. Moje pôsobenie pri nej sa začalo presne pred piatimi rokmi telefonátom s Mirom Šatanom. Popravde, nečakal som, že tu budem taký dlhý čas. Je mi však cťou byť tu aj naďalej a trénovať náš národný tím. Teším sa na ďalšiu sezónu. Na to, že po úspechoch, ktoré sme dosiahli, budeme môcť povolať do reprezentácie ďalších nových hráčov. Nemohol som odmietnuť ponuku na predĺženie spolupráce o ďalší rok. Verím, že ešte spolu môžeme dosiahnuť niečo špeciálne,“ povedal Craig Ramsay podľa HockeySlovakia.sk.Absolútnym rekordérom v počte stretnutí na slovenskej striedačke je Július Šupler so 122 stretnutiami, nasledujú Ján Filc (115) a František Hossa (110). Je možné, že Ramsaymu sa podarí dostať na čelo štatistiky už v ročníku 2022/2023. Okrem spomenutých mien viedli seniorskú reprezentáciu SR aj Ján Šterbák