Prvé finále NHL medzi Tampou a Coloradom rozhodlo až predĺženie, Černák zblokoval najviac striel (video)

16.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Colorada Avalanche vstúpili lepšie do tohtoročného finále Stanlyeho pohára v zámorskej NHL . V stredajšom prvom dueli v Denveri zdolali obhajcov titulu z Tampy Bay Lightning 4:3 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy.V drese "bleskov" odohral takmer 20 minút slovenský obranca Erik Černák , ktorý rozdal súperom tri bodyčeky a zblokoval päť striel, najviac zo všetkých hráčov v stretnutí. Druhý finálový súboj je na programe v sobotu opäť na ľade Colorada.O prvom triumfe "lavíny" vo finále Stanleyho pohára od roku 2001 rozhodol v druhej minúte nadstaveného času útočník Andre Burakovsky. Nathan MacKinnon bodoval aj v ôsmom domácom zápase tohto play-off. Bowen Byram sa stal vo veku 21 rokov a 2 dní najmladším hráčom Colorada v histórii, ktorý bodoval vo finále play-off.Denverský tím si vylepšil bilanciu vo vyraďovacích bojoch na 13 triumfov a dve prehry, pričom zvíťazil vo všetkých štyroch otváracích dueloch sérií. Brankár Darcy Kuemper predviedol 20 zákrokov v jeho prvom zápase od 31. mája, keď utrpel zranenie."Mali sme obavy, ako po dlhom voľne zvládneme prvú a druhú tretinu. Myslím si, že sme boli skutočne dobrí v prvej tretine, v druhej sme trochu poľavili. Treba však pochváliť aj súperov. Vedeli sme, že sa nevzdajú. Našli spôsob, ako nás rozložiť a kontrolovali väčšinu druhej tretiny a vrátili sa do zápasu. Páčilo sa mi, ako sme na nich zatlačili na konci druhej tretiny a v tretej tretine," pochválil svojich zverencov tréner Colorada Jared Bednar , citoval ho oficiálny web profiligy."Môžeme si z toho zápasu odniesť aj nejaké pozitíva, ale dnes zvíťazil lepší tím a to im treba uznať. Môžeme sa zlepšiť, ani zďaleka sme neodviedli náš najlepší výkon. Stále ešte môžeme uspieť, ale ak chceme zdolať taký talentovaný tím, musíme hrať lepšie ako dnes," povedal sklamaný kouč Tampy Jon Cooper. Jeho zverenci prehrávali 0:2 aj 1:3, ale dvoma rýchlymi gólmi v druhej tretine vyrovnali stav. Brankár Andrej Vasilevskij inkasoval v úvodnej časti hry viac ako dva góly prvýkrát v jeho 99. zápase play-off v kariére. Nikita Kučerov dosiahol métu 100 asistencií v jeho 131. dueli v play-off.