Ramsay predstavil nomináciu na ZOH 2022 do Pekingu, slovenským hokejistom pomôžu Ďaloga aj Hudáček

aktualizované 16. augusta, 15:15



Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na kvalifikačný turnaj o potup na ZOH 2022 do Pekingu:



Brankári: Adam Húska, Branislav Konrád, Patrik Rybár

Obrancovia: Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Mário Grman, Christián Jaroš, Samuel Kňažko, Martin Marinčin, Šimon Nemec

Útočníci: Peter Cehlárik, Marko Daňo, Dávid Gríger, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Tomáš Jurčo, Miloš Kelemen, Róbert Lantoši, Kristián Pospíšil, Miloš Roman, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Marián Studenič





16.8.2021 (Webnoviny.sk) -Najskúsenejšími hráčmi v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na budúcotýždňový kvalifikačný turnaj o postup na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu sú obranca Marek Ďaloga (109 reprezentačných duelov) a útočník Libor Hudáček (101).Tréner výberu SR Craig Ramsay na tri stretnutia v Bratislave nominoval spolu 25 hráčov - troch brankárov, deviatich obrancov a trinástich útočníkov. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Slováci od 26. do 29. augusta budú bojovať o jediné postupové miesto na ZOH v konkurencii výberov Rakúska (26. 8. o 19.15 h), Poľska (27. 8. o 19.15 h) a Bieloruska (29. 8. o 17.30 h). O Peking zabojuje až 15 hráčov, ktorí sa na prelome mája a júna predstavili na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige. V nominácii nechýbajú ani mladíci Samuel Kňažko Šimon Nemec a Juraj Slafkovský.Zraz reprezentácie SR je naplánovaný na nedeľu 22. augusta, už od pondelka však vo Zvolene spoločne trénuje okteto Adam Ružička, Christián Jaroš, Marián Studenič, Adam Húska, Roman Durný, Martin Fehérváry, Marko Daňo a Tomáš Jurčo."Určite nás neteší, že nemáme k dispozícii viac hráčov z NHL, ale nie sme tu preto, aby sme debatovali o tých, ktorí v nominácii nie sú, ale o tých, ktorí sa do nej dostali. Medzi nimi aj traja mladí chlapci Slafkovský, Nemec či Kňažko. Boli s nami na majstrovstvách sveta v Rige a keďže vidíme v nich budúcnosť, vzali sme ich aj teraz. Navyše majú za sebou vynikajúci turnaj s osemnástkou vo svojej kategórii. Výkonmi, ktoré podávali, si miesto v nominácii vypýtali,“ povedal generálny manažér reprezentácie a prezident SZĽH Miroslav Šatan Zväz turnaj v Bratislave organizuje aj s divákmi, do hľadiska môže prísť 75 percent maximálnej kapacity Zimného štadióna Ondreja Nepelu a musia sa preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnom teste alebo prekonaní ochorenia COVID-19, všetko podľa platnej vyhlášky.