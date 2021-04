Ramsay urobil pred prípravnými zápasmi s Nemeckom zmenu v tíme, zraneného Tvrdoňa nahradil Gašpar

Nováčik sa ide ukázať

Nehrať sa na dokonalosť

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie urobil pred víkendovými zápasmi proti výberu Nemecka jednu malú zmenu v kádri, zraneného Mareka Tvrdoňa medzi útočníkmi nahradil Rastislav Gašpar . Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Hráč Slovana Bratislava 26-ročný Rastislav Gašpar je v národnom tíme nováčikom, na jeho konte ešte nie je ani jeden štart v najcennejšom drese.Aktuálny ročník začal v Detve, do Bratislavy sa presunul v úvode novembra. So Slovanom vypadol v semifinále play-off so Zvolenom."Bola to veľmi zaujímavá sezóna. Dosiaľ sa mi darilo, či už v Detve alebo v Slovane. Škoda, mrzí ma, že so Slovanom sme v play-off nešli ďalej, ale taký je hokej. Som v reprezentácií a idem ukázať, čo je vo mne,“ povedal Gašpar pre hockeyslovakia.sk."Najradšej by som to dotiahol až na majstrovstvá sveta. Uvidíme, ako to pôjde. Ale urobím všetko, aby som sa tam dostal. Som kreatívny hráč, dokážem na gól prihrať aj ho dať, čo je v hokeji základ. Toto dozaista viem ponúknuť tímu i trénerom,“ pokračoval rodák z Banskej Bystrice.Gašpar sa k tímu SR pripojil v piatok. Počas víkendu odohrajú Slováci v Piešťanoch dve stretnutia proti Nemcom. Nemecký tím pod taktovkou fínskeho trénera Toniho Söderholma sa na piešťanskom ľade predstaví s viacerými nováčikmi."Nemci sa zdajú byť fyzicky silní, čo znamená, že sa budú snažiť hrať tvrdo. Preto musíme hrať rýchlo a najmä ísť viac do bránky. Bohužiaľ, v dvojzápase proti Lotyšsku nám dva góly neuznali pre nedovolené bránenie súperovmu brankárovi v hre. Naďalej sa však musíme tlačiť pred brankára. Nestáť vedľa neho, ale pred ním. A samozrejme viac strieľať z dobrých uhlov. Nehrať sa na dokonalosť, jednoducho strieľať puk smerom na bránku. Rovnako musíme byť lepší, agresívnejší v strednom pásme. Získavať v ňom puky, otáčať hru a vyrážať do protiútokov. Potrebujeme tiež podporu obrancov v útoku, aby sme napríklad zo situácie dvoch proti jednému dokázali urobiť prečíslenie troch proti jednému. Je predpoklad, že z týchto situácií dokážeme streliť viac gólov,“ povedal kouč slovenského mužstva Kanaďan Craig Ramsay Jeho zverenci v úvode aktuálneho týždňa odohrali dve stretnutia v Piešťanoch proti výberu Lotyšska, prvý prehrali po samostatných nájazdoch a v druhom zvíťazili po predĺžení.Pred MS 2021, ktoré na prelome mája a júna hostí lotyšská Riga, odohrá slovenský tím aj po dva prípravné súboje proti Rakúšanom a Čechom.