UEFA nateraz nepotrestá kluby, ktoré chceli založiť Superligu. Môže to však urobiť neskôr

PSG sa nezapojil

Búrka nevôle

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) sa na piatkovom zasadnutí svojho výkonného výboru rozhodla minimálne nateraz netrestať dvanástku klubov, ktoré v predchádzajúcich dňoch avizovali vznik novej Superligy.Z tejto iniciatívy napokon po pár dňoch vzišlo. Informuje o tom španielsky denník AS na svojom webe. Ako upozorňuje AS, UEFA môže k prijatiu trestov či sankcií pristúpiť neskôr.V praxi to znamená, že španielsky Real Madrid aj anglické tímy FC Chelsea z Londýna a Manchester City sa môžu nerušene pripravovať na semifinálové súboje Ligy majstrov.Spolu s nimi medzi kvartetom semifinalistov figuruje aj francúzsky klub Paríž Saint-Germain , ktorý nebol medzi tuctom európskych klubov zapojených v spomenutej iniciatíve.To isté platí aj pre londýnsky FC Arsenal Manchester United v Európskej lige, tieto anglické kluby čaká semifinále tejto súťaže.Okrem uvedenej pätice tímov sa k vzniku novej Superligy hlásili aj FC Liverpool Po veľkej búrke nevôle z viacerých strán tieto mužstva aspoň dočasne pozastavili snahu o vznik novej súťaže nezávislej od UEFA.