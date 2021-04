Ramsayho tím začne prípravu na MS v hokeji 2021 kempom v Piešťanoch, prvú časť absolvuje deväť hráčov

Traja hráči bez štartu v reprezentácii

Príprava s Lášákom a Kovačičom

MS odštartujeme súbojom s Bielorusmi

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia začne so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta v lotyšskej Rige (21. mája - 6. júna) v stredu 7. apríla uzavretým kempom v Piešťanoch.Jeho prvú časť pod vedením hlavného trénera Craiga Ramsayho absolvuje do soboty 10. apríla dovedna deväť hráčov - sedem korčuliarov a dvaja brankári. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Z brankárov sa na akcii predstavia Denis Godla z českého Litvínov a Filip Belányi z extraligovej Banskej Bystrice. Z obrancov sú Martin Chovan z tímu Bratislava Capitals a trio z Česka Marek Ďaloga , Martin Bučko (obaja Pardubice) a Patrik Koch (Vítkovice).Spomedzi útočníkov v stredu do Piešťan pricestujú Adam Liška z ruského Čerepovca v KHL, Dávid Buc z Bratislava Capitals a Martin Faško-Rudáš z extraligovej Banskej Bystrice. Pre uvedených hokejistov sa už sezóna na klubovej úrovni skončila.Trio Belányi, Bučko a Faško-Rudáš ešte nemá na svojom konte štart v seniorskej reprezentácii SR.Okrem hlavného kouča Ramsayho sa počas prvého týždňa v Piešťanoch bude na príprave Slovákov podieľať tréner brankárov Ján Lašák a kondičný kouč Ján Kovačič.Pri nástupe do kempu musia všetci podstúpiť testy na koronavírus a až po negatívnom výsledku budú v izolácii.Slováci v príprave na MS odohrajú osem duelov, po dva postupne proti tímom Lotyšska, Nemecka, Rakúska a Česka.Do svetového šampionátu vstúpi výber SR v piatok 21. mája proti Bielorusom. Nasledovať budú súboje proti Britom, Rusom, Švajčiarom, Dánom, Švédom a Čechom.