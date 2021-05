Rangers pomstili besnenie Wilsona, zápas prepísal históriu NHL v počte bitiek za úvodných päť minút (video)

Wilson mal zakrvavené prsty

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Keď oddelenie bezpečnosti hráčov v zámorskej hokejovej NHL Tomovi Wilsonovi nezastavilo činnosť po zranení Artemija Panarina , spustilo tým lavínu odvetných reakcií.Dva dni po besnení útočníka Washingtonu odohrali Capitals New York Rangers ďalší zápas, v ktorom dôležitejší ako konečný výsledok bol pre hráčov oboch tímov aspekt ukázať fyzickú prevahu na ľade mimo hry.Rozhodcovia celkovo rozdali 27 trestov a 141 trestných minút. Desaťminútový osobný trest plus menší dvojminútový za podrazenie si vyslúžil aj slovenský obranca v službách Washingtonu Zdeno Chára.Celkovo odohral takmer 15 minút a okrem dvanástich trestných minút a jednej mínusky predviedol aj dve strely na bránku a jeden blok. Jeho tím zvíťazil 4:2.Zo zápasu uplynulo len úvodné vhadzovanie, keď sa v strede hracej plochy začali odohrávať hneď tri pästiarske súboje, zatiaľ bez účasti Toma Wilsona. Po 50 sekundách prišiel na rad aj zlý muž NHL. Pustil sa do neho obranca "jazdcov" Brendan Smith.Wilson mal zakrvavené prsty na rukách a napokon odohral len prvú tretinu so štyrmi striedaniami a celkovo 2:36 min. Zápas opustil oficiálne so zranením v hornej časti tela. "Bolo to dobré, snažili sme sa len zastať nášho spoluhráča. Bola to skvelá odpoveď z našej strany," uviedol Brendan Smith na webe NHL."Nemám nič proti ostatným hráčom v ich tíme, ale dnes to bolo na mojich pleciach, aby som vyzval Wilsona," dodal Smith. "Naša odpoveď bola, myslím si, primeraná. S hviezdnymi hráčmi sa takto nezaobchádza. Som hrdý na náš tím. Ukázali sme, že sa ich nebojíme," kontroval útočník "jazdcov" Ryan Strome.Podľa zámorských zdrojov sa duel NY Rangers - Washington zapíše do histórie NHL ako prvý zápas, v ktorom sa v úvodných piatich minútach odohralo až šesť bitiek. Už prvá tretina ponúkla okrem troch gólov v sieti Rangers dovedna 100 trestných minút v podaní oboch tímov.V druhej tretine sa ruský útočník NY Rangers Pavel Bučnevič prezentoval krosčekom do tváre Anthonyho Manthu a dostal za to päť minút plus do konca zápasu. Trest za nešportové správanie dostal v 36. min aj Zdeno Chára. Kamery ho zachytili ako podišiel k striedačke Rangers a niečo povedal Brendanovi Smithovi.V tieni bitiek a násilia na ľade tak trochu zostal hetrik útočníka Capitals T. J. Oshieho , ktorý sa zrodil v prvom zápase po smrti jeho otca.Oshieho otec Tim zomrel ako 56-ročný na následky Alzheimerovej choroby a hráči Washingtonu si jeho pamiatku uctili čiernymi nálepkami na prilbách s nápisom "Coach", čo bola prezývka Oshieho seniora."Bolo to veľkolepé. T.J. Oshie prechádza veľmi ťažkým obdobím, ale chcel byť naspäť na ľade so spoluhráčmi a odohral veľký zápas. Bolo to úžasné, vypovedá to veľa o ňom ako človeku a čo znamená pre toto mužstvo," komentoval tréner Peter Laviolette Washington odohral už šiesty zápas bez svojej najväčšej útočnej hviezdy a zároveň kapitána Alexandra Ovečkina , ktorý je zranený v dolnej časti tela. Druhýkrát za sebou na ľade chýbal aj jeho krajan Jevgenij Kuznecov , ktorý porušil protokol s ochorením COVID-19 a tím ho dočasne suspendoval.Napriek tomu Capitals sa po 34. víťazstve v sezóne dostali na čelo Východnej divízie NHL, keď sa bodovo vyrovnali hráčom Pittsburghu