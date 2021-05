Chelsea v semifinále Ligy majstrov vyradila Real Madrid a vo finále vyzve Manchester City

Mount ťažko hľadal slová





Finále Ligy majstrov na konci mája teda obstarajú dve mužstvá z rovnakej krajiny, čo však v Lige majstrov nie je až taká rarita. Od roku 2000 to bude už ôsme takého finále. V jari 2000 si v ňom zahrali Real Madrid a Valencia, o tri roky neskôr AC Miláno a Juventus Turín, o ďalších päť rokov Manchester United a Chelsea, po nich v jari 2013 Bayern Mníchov a Borussia Dortmund, v rokoch 2014 a 2016 Real Madrid s Atléticom Madridom a napokon v sezóne 2018/2019 aj dvojica Tottenham Hotspur s FC Liverpool.





Real bude vo finále chýbať už tretí rok

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Turecký Istanbul bude v sobotu 29. mája hostiť čisto anglické finále futbalovej Ligy majstrov 2020/2021. Po utorkovom prieniku hráčov Manchestru City cez Paríž Saint-Germain totiž cez semifinále prešli aj futbalisti londýnskej Chelsea "The Blues" v prvom zápase na pôde španielskeho Realu Madrid dosiahli cennú remízu 1:1, v domácej odvete svojho súpera zdolali 2:0. Kým pre Manchester City to bude premiérové finále LM v histórii, Chelsea sa už v minulosti dvakrát predstavila v záverečnom súboji súťaže a v roku 2012 ju aj vyhrala.Nerozhodný výsledok z prvého duelu dával Londýnčanom reálnu šancu pomýšľať na postup a výkonom v domácom prostredí túto možnosť aj využili.V prvom polčase poslal zverencov nemeckého trénera Thomasa Tuchela do vedenia koučov krajan Timo Werner , ktorého v 67. minúte na hracej ploche nahradil americký legionár Christian Pulisic. A práve 22-ročný Američan prihral v 85. minúte svojmu rovesníkovi Masonovi Mountovi na gólovú poistku. Po nej Real potreboval na postup streliť dva góly, ale nedostal sa ani k jednému."Len veľmi ťažko sa mi hľadajú slová na vyjadrenie pocitov po postupe. Previedli sme skvelý výkon v mimoriadne ťažkom zápase. Poznali sme silu súpera, že dokáže v krátkom čase otáčať zápasy. A na to sme si museli dať pozor," komentoval po súboji pre BT Sport autor druhého gólu domácich Mason Mount.Mount sa po desiatich rokoch stal ďalším Angličanom, ktorý skóroval v semifinále LM. V apríli 2011 sa to podarilo vo farbách Manchestru United Waynovi Rooneymu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že kouč Thomas Tuchel v minulej sezóne dotiahol francúzsky Paríž Saint-Germain do neúspešného finále proti Bayernu Mníchov a po necelom roku sa mu to podarilo aj s Chelsea.Chelsea svojho súpera držala počas celého duelu na dištanc a aj keď štatistiky hovoria o piatich strelách na bránku u oboch súperov, "biely balet" nebol dostatočne nebezpečný a tretí rok po sebe bude chýbať vo finále LM. Predtým sa počas piatich sezón dostal do finále až štyrikrát a zakaždým získal "ušatú trofej"."Môžem vyhlásiť, že Chelsea postúpila zaslúžene. My sme síce bojovali a skúšali to, no súpera si zaslúžil víťazstvo aj postup. Som však na svojich chlapcov hrdý - dostali sa ďaleko a zostali tesne pred finále. My sme dnes nemali čisté šance, súper i ich vytvoril niekoľko. Ale aj taký je futbal," komentoval kouč Realu Zinedine Zidane podľa Movistaru.