Rapper Kanye West opäť tvrdí, že kandiduje za amerického prezidenta

Nie je isté, či skutočne kandiduje

Očakáva sa súboj Trump - Biden

5.7.2020 - Americký rapper Kanye West opäť tvrdí, že kandiduje za prezidenta, čo by ho teoreticky postavilo proti mužovi, ktorého údajne obdivuje, súčasnému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.Vyjadril sa tak prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, kde okrem iného napísal "Musíme uskutočniť americký sľub tým, že budeme veriť v Boha, zjednotíme svoje vízie a vybudujeme svoju budúcnosť". Podporu mu vyjadrili jeho manželka Kim Kardashian West a podnikateľ Elon Musk.Podľa BBC však nie je isté, či West skutočne kandiduje. Zatiaľ sa zrejme na Federálnej volebnej komisii (FEC) nezaregistroval do novembrových volieb. Najbližšie meno, ktoré našli v databáze FEC, je kandidát menom "Kanye Deez Nutz West", ktorý sa zaregistroval v roku 2015 so Stranou zelených, svoju adresu uviedol ako "1977 Golddigger Avenue, Suite Yeezus" a dosiaľ zjavne nenazbieral žiadne finančné prostriedky.Zároveň to tiež nie je prvý raz, čo 43-ročný West tvrdí, že sa uchádza o post v Bielom dome. Na udeľovaní 2015 MTV Video Music Awards oznámil, že v roku 2020 bude kandidovať za prezidenta, no vlani v novembri povedal, že sa to rozhodol odložiť a bude sa o prestížnu funkciu uchádzať až v roku 2024. Medzičasom tiež poznamenal, že zvažuje, že si pre kandidatúru zmení meno na "Christian Genius Billionaire Kanye West".V sobotnom tweete neuviedol, či by mal kandidovať za nejakú politickú stranu, no v každom prípade postaviť sa proti niektorej z veľkých strán len štyri mesiace pred voľbami sa podľa BBC zdá nemožné.Ak by sa mal na hlasovacom lístku objaviť ako nezávislý kandidát, musel by získať istý počet podpisov a tiež sa do istého termínu registrovať v štátoch. Tento termín už pritom v niektorých štátoch uplynul, no West by mohol mať podľa BBC technicky šancu stihnúť to v mnohých ďalších.Novembrové voľby by mali byť podľa očakávania súbojom medzi republikánskym prezidentom Trumpom a demokratom Joeom Bidenom.