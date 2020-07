V Galícii pre koronavírus uzavreli oblasť so 70-tisíc ľuďmi, najväčšie ohniská nákazy súvisia s barmi

Rúška budú vonku povinné

Podobný krok aj v Katalánsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady v španielskej Galícii uzavreli v súvislosti so šírením nového koronavírusu oblasť so 70-tisíc ľuďmi. Ako informuje spravodajský portál BBC, ľudia žijúci v La Marina nesmú oblasť opustiť od pondelka až do piatka.Výnimku budú mať len ľudia cestujúci za prácou. Pohyb v rámci uzavretej oblasti však bude povolený, informovala regionálna vláda.V rámci ďalších opatrení tiež na 50% zredukujú kapacitu barov a reštaurácií a ľudia budú musieť aj vonku nosiť ochranné rúška.Regionálny minister zdravotníctva Jesús Vázquez Almuíňa uviedol, že najväčšie ohniská nákazy súvisia s barmi v oblasti. V súčasnosti Galícia registruje 258 prípadov ochorenia Covid-19 V sobotu sa k podobnému kroku odhodlala aj regionálna vláda v Katalánsku, ktorá uzavrela oblasť s 210-tisíc obyvateľmi.Španielsko je jednou z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe. Dosiaľ tamojšie úrady potvrdili 250 545 prípadov nákazy a 28 385 úmrtí.